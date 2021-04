Ein Erfahrungsbericht : Der Bitcoin im Alltagstest

Aktualisiert am

Die Digitalwährung Bitcoin hat in den vergangenen Monaten erstaunlich viele Freunde gewonnen. Dazu gehören einige, die Bitcoin früher für Teufelszeug hielten und meinten, Bitcoin wäre nur verlockend für Spinner, Zocker oder Kriminelle, die im Verborgenen für Waffen und Drogen bezahlen wollten. Mittlerweile haben viele Kritiker von früher ihre Meinung geändert und schreiben Bitcoin einen bleibenden Wert zu.

Thomas Klemm Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Dazu zählen Vermögensverwalter und Großbanken, die ihren Kunden Anlagen in Kryptowährungen ermöglichen, aber auch Unternehmen, die einen Teil ihres Geldes in Bitcoin parken. Von dem Hype profitiert auch Coinbase, die Handelsplattform für Kryptowährungen. Nach seinem Börsenstart am vergangenen Mittwoch kam das amerikanische Unternehmen auf einen Wert von 86 Milliarden Dollar und überragte damit auf Anhieb manch altehrwürdigen Finanzkonzern.