Digitalwährung : Bitcoin-ETF jetzt eine Milliarde Dollar schwer

Der weltweit erste Bitcoin-ETF erfreut sich großer Beliebtheit. Mittlerweile verwaltet der Fonds mehr als eine Milliarde Dollar – und das nur rund einen Monat nach Start. „Das so schnelle Erreichen dieses Meilensteins beweist, dass Anleger einen bequemen und sicheren Zugang zu Kryptowährungen suchen“, sagt Som Seif, Gründer von Purpose, die diesen Fonds aufgelegt haben.

Franz Nestler Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Greg Taylor, Leiter der Anlagestrategie, sagte dazu im Gespräch mit der F.A.Z., dass das einer der am besten laufenden ETF von Purpose sei. Bei dem Zulauf verwundert es kaum, dass Purpose schon an neuen Anlagenprodukten auf Digitalwährungen arbeitet, wie Taylor sagt.

Mittlerweile gibt es zahlreiche Anlageprodukte auf Bitcoin, wie die F.A.Z. etwa am 10. Februar berichtete. Doch das besondere an diesem ETF ist, dass er tatsächlich mit Bitcoin „physisch“ hinterlegt ist und damit der erste auf der Welt sein soll. Die Bitcoin liegen in einer so genannten „Cold Wallet“. In diesem Fall wird die Digitalwährung offline aufbewahrt, was sicherer ist.

Bitcoin in Dollar BTC/USD -- -- (--) Forex vwd 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

Zusammengearbeitet wird dabei mit Gemini, dem amerikanischen Kryptounternehmen, welches von den umtriebigen Winklevoss-Zwillingen gegründet wurde.

Mehr zum Thema 1/

Digitalwährungen erfreuen sich im Moment großer Beliebtheit, wenn auch nicht als Digitalwährungen, sondern viel mehr als digitale Anlagegüter. Die Marktkapitalisierung aller Digitalwährungen beträgt 1800 Milliarden Dollar. Dominiert wird der Markt dabei von Bitcoin: Ein Bitcoin kostet knapp 60.000 Dollar, damit beträgt die Marktkapitalisierung 1080 Milliarden Dollar.