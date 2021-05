Digitale Vermögenswerte : Krypto-Welle beherrscht die Blockchain

Der Vorstandschef der größten amerikanischen Bank JP Morgan, Jamie Dimon, schwenkt um: Im Jahr 2017 hat er den Krypto-Vermögenswert Bitcoin als Betrug bezeichnet, nun beschäftigt sich sein Haus Medienberichten zufolge mit einem Bitcoin-Fonds für wohlhabende Kunden. Auch Morgan Stanley und Goldman Sachs planen ähnliche Produkte. Die Wall Street und damit die etablierten Adressen des amerikanischen Finanzmarktes öffnen sich einer Welt, die das bestehende Geld- und Finanzsystem grundlegend ändern will.

Markus Frühauf (maf.), Wirtschaft



Wie sehr die Krypto-Szene in der Gesellschaft und Wirtschaft an Akzeptanz gewinnt, zeigt ein weiteres Beispiel: Das Stadion der amerikanischen Basketballmannschaft Miami Heat trug bislang den Namen der Fluggesellschaft American Airlines. Ab der Saison 2021/22 wird es FTX Arena heißen, also den Namen der Krypto-Handelsplattform FTX tragen. Miami ist der Ort, an dem sich die Krypto-Szene eingerichtet hat. Dazu gehört der Deutsche Felix Hartmann. Er ist 26 Jahre jung und hat im Februar 2018 einen Hedgefonds für Krypto-Anlagen aufgelegt.