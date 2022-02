Unsichere Krypto-Netzwerke : Krypto-Hacker erbeuten 400 Millionen

Es sind flehentliche Bitten, die Qubit Finance aussendet: „Wir wissen, dass du mit 80 Millionen Dollar davonkommen kannst. Bitte denke aber an die große Menge Menschen, Familien und Geschichten, die darin involviert sind. Bitte erwäge eine Million Dollar als Belohnung.“ Dem Fintech, das sich mit Kryptowährungen beschäftigt, wurden zuvor am Wochenende besagte 80 Millionen Dollar entwendet. Doch außer Flehen fällt den Verantwortlichen bislang nicht mehr ein: „Es ist nicht zu spät, ein guter Hacker zu sein. Tausende werden dir für deine Entscheidung danken, und du wirst ein Held sein. Du kannst stolz deine Geschichte jedem erzählen“, richtet sich das Unternehmen an den Hacker. Doch was genau ist da passiert?

Diebstähle sind in der Kryptowelt etwas Alltägliches. Die Anonymität lockt Kriminelle an. Die schnellen Kursausschläge bedienen den Reiz von Zockern, die ihre digitalen Währungen unzureichend absichern. Viele Glücksjäger glauben leichtfertig den zahlreichen Versprechungen. Dazu gibt es viele Unternehmen, die einfach noch nicht genügend Erfahrung haben, um sich vor professionellen Hackern abzusichern. Nicht umsonst erinnert vieles auf dem Digitalwährungsmarkt an den Wilden Westen.