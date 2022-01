Krugman und Summers : Der große Streit über die Inflation

Einen spannenden Schlagabtausch zur Inflation hat es jetzt im Internet gegeben, organisiert von Markus Brunnermeier, einem aus Deutschland stammenden Wirtschaftsprofessor von der amerikanischen Princeton University: Die amerikanischen Starökonomen Paul Krugman und Lawrence („Larry“) Summers trafen zur Diskussion über die Inflation aufeinander. Und zwar ausgerechnet rund ein Jahr, nachdem sie sich in demselben Rahmen schon einmal über das Thema auseinandergesetzt hatten - damals allerdings, bevor die Inflation in den Vereinigten Staaten ein solch historisches Ausmaß erreichen sollte. Den „Super Bowl der Ökonomie“ nannten die Veranstalter das spektakuläre Aufeinandertreffen.

Inflationsgefahr? Einer warnte, einer war „relaxed“

Beide Ökonomen haben Gemeinsamkeiten, aber auch stark Trennendes: Politisch werden beide im zerstrittenen Amerika eher den Demokraten zugerechnet. Und beide argumentieren ökonomisch im weitesten Sinne „neukeynesianisch“, wie es Moderator Brunnermeier formuliert. Allerdings: Krugman, Träger der Alfred-Nobel-Gedächtnispreises für Wirtschaftswissenschaften, hatte sich in seinen Kult-Kolumnen in der New York Times immer schon mit besonderer Freude über Menschen lustig gemacht, die beständig vor Inflation warnen. Die „Inflation-is-coming-crowd“ nannte er jene Ängstlichen, die bei jeden Anlass Inflation befürchten und deshalb mit Vorliebe ihr Geld in Gold investieren.

Auch in der vorigen Diskussion vor einem Jahr war Krugman hinsichtlich des Inflationsausblicks noch ganz „relaxed“ gewesen, wie er sich jetzt erinnert. Summers dagegen, wiewohl lange durchaus ein Befürworter einer expansiveren Haushaltspolitik zur Anregung der Wirtschaft, hatte damals schon gewarnt: Der sogenannte „Biden-Plan“ von zusätzlich 1,9 Billionen Dollar Staatsausgaben treffe in den Vereinigten Staaten auf eine schon recht stark ausgelastete Wirtschaft - und werde deshalb unweigerlich Inflation produzieren.

Die Debatte beginnt mit einem Eingeständnis: Er habe sich vor einem Jahr geirrt, sagt Krugman: „I was relaxed, and I was wrong“ - „Ich war entspannt, und ich lag falsch.“ Vorher, als Amerikas Notenbank anfing, in gewaltigem Ausmaß Anleihen zu kaufen, hätten viele vor Inflation gewarnt. Damals habe er mit seiner Position, dass das nicht so kommen werde, recht behalten. Jetzt aber sei die Inflation viel stärker zurückgekommen, als er sich habe vorstellen können. Er habe vor einem Jahr vor allem argumentiert, dass das Biden-Paket nicht so starke Auswirkungen auf die Inflation haben werde, wie andere meinten. Unter anderem habe er aber die Schwierigkeiten mit den Lieferketten und andere Folgen der Wiederöffnung der Wirtschaft unterschätzt, räumt Krugman ein. „Wir alle haben mehr über Logistik lernen müssen, als wir wollten.“

Paul Krugman habe sich das letzte Mal nicht zu sehr aus dem Fenster gelehnt, meint Moderator Brunnermeier. „Aber er vertrat meiner Einschätzung nach auch deshalb die Auffassung, dass eine Stimulierung der Ökonomie wichtig sei, um das Land wieder zusammen zu führen und gewisse Trump-Anhänger für die Zwischenwahlen zu gewinnen.“

Havard-Ökonom Summers dagegen kostet seinen Sieg nur mäßig aus. „Paul und ich sind jetzt dichter an einer Einigung als vor einem Jahr“, formuliert er diplomatisch. Weiterhin betont Summers auch die Bedeutung der Nachfrage für die Inflation, während Krugman für seine Fehleinschätzung vor allem die unerwarteten Entwicklungen auf der Angebotsseite hervorhebt.

„Einen Boom zu beenden ist immer hart“

Und wie wird es jetzt weitergehen, will Moderator Brunnermeier wissen: Gehört Krugman also zum „#TeamTransitory“, jenen Ökonomen, die einen baldigen Rückgang der Inflation erwarten, während Summers zum „#TeamPersistent“, gehört, jenen Wissenschaftlern, die meinen, die Inflation sei gekommen, um zu bleiben?

So scheint es tendenziell zu sein. Summer jedenfalls sagt, er halte die Einschätzung der Notenbank Fed, dass die Inflation zum Teil auch von allein verschwinden werde, für sehr optimistisch. Neben einer hohen Nachfrage bei Engpässen im Angebot gebe es jetzt ja auch noch neue Aufwärtsrisiken für die Inflation beispielsweise durch die geopolitischen Spannungen mit Folgen für die Energiepreise.

Krugman hob hervor, besonders die Inflationserwartungen spielten eine wichtige Rolle. Hier sei es wichtig, auf die Verhaltensmuster der Menschen zu blicken. „In den Inflationsjahren der 1970er verhielt sich jeder so, als ob es dauerhafte Inflation geben werde, das führte dann zu Inflation.“ Jetzt sei das Verhalten noch nicht so wie in den 70ern. Das könnte aber passieren: „Man muss da vorsichtig sein.“ Die amerikanische Wirtschaft brauche allerdings keinen weiteren Stimulus: „Wenn ich die Fed wäre, würde ich für Zinserhöhungen argumentieren.“ Die Frage sei, wie viel, und wie schnell.

Mit der Sorge vor „fiskalischer Dominanz“, also einer Beherrschung der Geldpolitik der Notenbanken durch die Interessen der hoch verschuldeten Staaten an niedrigen Zinsen, können beide Starökonomen offenbar nicht viel anfangen. Brunnermeier hat darüber ein Buch geschrieben. Das sei vielleicht theoretisch eine Gefahr, solange aber die Zinsen nach Abzug der Inflation noch negativ seien, sei der Druck hinsichtlich der Tragfähigkeit der Staatsschulden gering, meinte Summers. Krugman sagte den Satz: „Die Vereinigten Staaten sind nicht die Weimarer Republik.“ Auch Sorge um die Entwicklung der hoch verschuldeten Schwellenländer sei jetzt „kein guter Grund um eine geldpolitische Taube zu sein“, also für eine eher lockere Geldpolitik zu plädieren, meinte Summers.

Beide Ökonomen jedenfalls rechnen mit mehreren Zinserhöhungsschritten der amerikanischen Notenbank in diesem Jahr. Einfach und bequem werde dieser Weg der Inflationsbekämpfung für den Fed aber nicht werden, hob Summers hervor. Es sei für die Fed nicht möglich, einfach sanft den Fuß vom Gas zu nehmen, sie müsse bremsen: „Einen Boom zu beenden ist immer hart.“