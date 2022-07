Krise der Fintechs : Wie steht es um Buy Now, Pay Later?

Wie steht es um Buy Now, Pay Later?

Jahrelang war es die beliebteste Zauberformel einer ganzen Branche: Buy Now, Pay Later. Übersetzt heißt das: Kaufe heute, bezahle später – und ist letzten Endes nur eine moderne Version der Rechnungszahlung mit einem attraktiveren Namen. Doch der Lack hat Risse bekommen, viele auf diese Bezahlmethode spezialisierte Unternehmen haben in den vergangenen Monaten keine einfache Zeit gehabt: In Europa ist die Bewertung von Klarna, dem einst größten europäischen Fintech, um 85 Prozent eingebrochen, das Unternehmen streicht zudem 700 seiner 7000 Stellen. Der Aktienkurs des amerikanischen Konkurrenten Afterpay ist seit dem Novemberhoch um 90 Prozent eingebrochen.

Um zu verstehen, was auf dem Markt aktuell los ist, muss man sich das Geschäftsmodell genauer anschauen. Rechnungskauf ist ein uralter Hut – welches durch das Internet sinnvoll in die moderne Zeit gehoben wurde. BNPL, so die Abkürzung, hat für Unternehmen einen riesigen Reiz.