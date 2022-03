Probleme für Geflüchtete : Der Ärger mit dem ukrainischen Bargeld

Mehr als 200. 000 Geflüchtete aus der Ukraine haben sich mittlerweile in Deutschland registriert. Anfängliche Schwierigkeiten mit der Eröffnung von Konten haben die Banken gelöst. Beim Umtausch von Bargeld will Polen vorpreschen.

Herausforderung Umtausch: Wechselstube am Hauptbahnhof in Warschau. Bild: AP

Die ukrainische Währung Hrywnja stellt offenbar eine ernsthafte Herausforderung dar: Viele Geflüchtete aus der Ukraine haben schließlich Bargeld mitgebracht. Doch es lässt sich kaum in Euro umtauschen – allenfalls zu horrenden Wechselkursen auf dem Schwarzmarkt. Verbraucherschützen raten zwar, das Papiergeld weder wegzuwerfen, noch sich von dubiosen Wechslern über den Tisch ziehen zu lassen. Eine europäische Regelung könnte bald kommen. Dass dann unbefristet ein unbegrenzter Umtausch möglich wird, ist aber eher unwahrscheinlich, ist zu hören. Während Deutschlands Banken die anfänglichen Schwierigkeiten bei der Eröffnung von Girokonten für Ukrainer weitgehend überwunden haben, scheint die Sache mit dem Bargeld also komplizierter zu sein: Praktisch alle Banken und Sparkassen in Deutschland lehnen es im Augenblick ab, ukrainische Hrywnja in Euro zu tauschen – selbst die Reisebank.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge Andreas Mihm Wirtschaftskorrespondent für Österreich, Ostmittel-, Südosteuropa und die Türkei mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge



Der Hintergrund: Die ukrainische Zentralbank bietet wegen des Krieges den Banken aus anderen Ländern nicht mehr die Möglichkeit, die ukrainische Währung in Dollar oder Euro zurück zu tauschen. Das schreckt die hiesigen Banken ab, die Scheine und Münze überhaupt erst anzunehmen. Was sollten sie damit machen? Christine Lagarde, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), führt Gespräche mit der Europäischen Kommission, um die Schwierigkeiten irgendwie zu lösen – um die Institutionen in der Ukraine und die Menschen zu unterstützen, wie sie sagt. Aber bis jetzt konnte sie noch kein Ergebnis präsentieren. „Es bedarf einer europäischen Lösung, an der nach unserer Erkenntnis die EU-Kommission gemeinsam mit der EZB arbeitet“, forderte am Montag der Banken-Dachverband Deutsche Kreditwirtschaft.