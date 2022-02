Kriegsangst an der Börse : „Politische Ereignisse dominieren selten lange“

Die Kriegsgefahr verunsichert die Anleger. Doch einige Vermögensverwalter halten die Erschütterungen nur für vorübergehend. Die kurzfristigen Verwerfungen an den Märkten sollten in einem solchen Fall als Einstiegsniveaus genutzt werden.

Sorgenvolle Blicke an der Börse: Der Dax rutschte am Montagvormittag unter die Marke von 15.000 Punkten. Bild: dpa

An den Finanzmärkten herrscht Kriegsangst. Am Montag schickte eine Verkaufswelle die Aktienkurse in der ganzen Welt auf Talfahrt. Der Dax gab am Montag im Handelsverlauf um mehr als 3 Prozent auf 14.945 Punkte nach. Auf Talfahrt gingen auch die anderen europäischen Aktienindizes. Am Nachmittag kam es zu einer gewissen Beruhigung, die den Dax wieder über der Marke von 15.000 Punkten notieren ließ. Diese wurde eingeleitet durch den russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin und des Außenministers Sergej Lawrow, die ihre weiterhin bestehende Bereitschaft zu Verhandlungen mit dem Westen signalisierten.

Möglicherweise erinnerten sich einige Investoren auch einer alten Börsenweisheit: „Kaufen, wenn die Kanonen donnern.“ Sie besagt, dass politische Krisen die Märkte nur für kurze Zeit im Griff halten, sich dann aber die Kurse recht schnell wieder erholen. Die kurzfristigen Verwerfungen an den Märkten sollten in einem solchen Fall als Einstiegsniveaus genutzt werden.

„Angstbarometer“ nach oben geschossen

Doch zunächst zeigten sich die Anleger mit Blick auf den Konflikt zwischen Russland und die Ukraine deutlich nervöser. Dies ließ sich am Montag an einer Kennziffer ablesen: dem V-Dax. Dieser misst die Unruhe am Markt und gilt als „Angstbarometer“. Er schoss um bis zu fast 38 Prozent nach oben. Das bedeutet, dass sich die Anleger auf hohe Kursschwankungen einstellen. Gleichwohl lag der V-Dax im Frühjahr 2020, also während des Corona-Crash, fast dreimal so hoch. In Panikstimmung ist die Börse demnach noch nicht.

Trotzdem zeigt der Anstieg: Der russische Staatspräsident Wladimir Putin hat mit seinem unnachgiebigen Kurs gegenüber den westlichen Vermittlungsbemühungen die Märkte regelrecht geschockt. Darüber hinaus sorgen auch die im Falle eines Angriffs auf die Ukraine von den NATO-Staaten angekündigten harten Sanktionen für Belastungen wie zum Beispiel in Form steigender Energiepreise. Russland ist wichtiger Lieferant für Erdöl und -gas. Der der europäische Erdgas-Terminkontrakt stieg um bis zu 13 Prozent auf 84,20 Euro je Megawattstunde.

Befürchtungen möglicher Lieferausfälle trieben den Ölpreis in Richtung der 100-Dollar-Marke. Weiter steigende Energiepreise aufgrund geopolitischer Konflikte können die ohnehin schon grassierenden Inflationsängste in den westlichen Industrieländern verstärken und das Wachstum bremsen. „Während der Fokus weiterhin auf diplomatischen Bemühungen liegt, um eine Eskalation zu vermeiden, hat das bisherige Scheitern einer diplomatischen Lösung eine risikoarme Stimmung ausgelöst“, schrieben die Analysten der Unicredit.

An den Finanzmärkten wird dann gerne aus dem Englischen abgeleitet vom „Risk-off-Modus“ gesprochen. Die Anleger verkaufen dann riskante Vermögenswerte, zu denen Aktien gehören und wenden sich sicheren Häfen wie Staatsanleihen zu. Das war am Montag zu beobachten: Die Kursgewinne der zehnjährigen Bundesanleihe drückten deren Rendite auf 0,234 Prozent. Am Freitag hatten Inflationssorgen und die Erwartung steigender Zinsen die Rendite noch auf 0,3 Prozent getrieben.

Qualitativ hochwertige Anleihen

Aus riskanten Werten auszusteigen, empfehlen auch die großen Banken den Anlegern. Kurz nach der Warnung der amerikanischen Regierung vor einer bevorstehenden Invasion Russlands in der Ukraine riet Mike Wilson, US-Aktienstratege der amerikanischen Bank Morgan Stanley, zu einem defensiven Vorgehen und damit zu qualitativ hochwertigen Anleihen. Darunter werden in der Regel Werte mit hoher Dividendensicherheit verstanden.

Gleichwohl stellen sich die professionellen Investoren auf nur vorübergehende Schwankungen an den Börsen ein. Die Vermögensverwalter von UBS Global Wealth Management empfahlen am Montag den Kunden, die aktuellen Abwärtsrisiken zu steuern, aber sich zugleich auf eine Erholung im weiteren Jahresverlauf vorzubereiten.

Deutlich unter Druck gerieten am Montag die Bankaktien, die im bisherigen Jahresverlauf zu den Gewinnern zählten. Vor allem die Titel von Instituten mit großem Russland-Geschäft wurden verkauft: Der Aktienkurs der österreichischen Raiffeisen Bank International fiel zeitweise um 8 Prozent. Der Titel der französischen Société Générale gab um bis zu fast 7 Prozent nach. Aber auch der Titel der Deutschen Bank büßte im Tagestief 6,5 Prozent an Wert ein.

„Ruhe bewahren“

Für das eigene Depot gelte „Ruhe bewahren“, sagt Christian Kahler, Chefanlagestratege der DZ Bank der F.A.Z. Jetzt hektisch Einzelwerte zu verkaufen sei keine gute Idee. Politische Ereignisse würden an der Börse selten lange eine dominierende Rolle spielen, auch wenn noch unklar sei, wie sich der Konflikt in Osteuropa entwickelt. Unternehmen, die ihre Waren in die Ukraine exportieren, würden allerdings weiterhin mit viel Unsicherheit leben müssen. Das könnte beispielsweise für Unternehmen aus der Automobilindustrie gelten.

Noch mehr als von der Ukraine-Krise würden die Kapitalmärkte aber davon bestimmt, wie es sich zukünftig mit der Liquidität verhält. „Und da nehmen die Notenbanken jetzt das Geld vom Tisch“, sagt Kahler. Die amerikanische Notenbank Fed hat die ersten Zinsschritte bekanntlich schon im Blick. Zudem gebe es eine gewisse Unsicherheit wie sich die Konjunktur in Deutschland, aber auch in anderen Ländern entwickele. Und zum Dritten sei das Sentiment nicht zu vernachlässigen, also die Stimmungslage, in der sich die Anleger derzeit befänden. Viele Anleger hätten mit Tech-Werten in den vergangenen Wochen und Monaten sehr viel Geld verloren. Da sei das Marktvertrauen derzeit sehr erschüttert.