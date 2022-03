Kostenlose Girokonten : Lohnt sich der Bankwechsel?

Geldautomat in Wohnnähe: Die Wahl des Kontos orientiert sich an den individuellen Bedürfnissen. Bild: Patrick Junker / Visum

Wer in Deutschland derzeit ein neues Konto eröffnen möchte, hat es nicht so leicht. Viele Banken verlangen Kontoführungsgebühren oder einen monatlichen Geldeingang für die kostenlose Nutzung eines Girokontos. Ein Verwahrentgelt kommt oft hinzu. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass etliche Banken mit kostenlosen Giro- und Tagesgeldkonten warben.

Othmara Glas Volontärin Folgen Ich folge



„Diese Angebote gibt es nach wie vor“, sagt Niels Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. In den vergangenen Jahren hätten aber durchaus einige Anbieter Entgelte eingeführt. Er empfiehlt, sich bei der Stiftung Warentest über entsprechende Angebote zu informieren. Grundsätzlich seien Filialbanken natürlich teurer als Direktbanken, die keine Filialen unterhalten müssen.