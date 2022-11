Steigende Kosten : Das geliebte Haustier, so teuer wie nie

So ein Haustier ist schon was Tolles. Es kuschelt sich an einem gemütlichen Fernsehabend oft dazu. Es freut sich, wenn man nach einem langen Arbeitstag nach Hause kommt. Und wenn einen der tierische Gefährte mit seinen treuen Augen anblickt, kann man ihm fast nichts ausschlagen.

Doch diese Liebe kostet – und sie ist so teuer wie noch nie. Von heute an steigen die Kosten für Tierarztbehandlungen enorm, weil eine neue Gebührenordnung in Kraft tritt. Diese gilt für viele Tierarten, so auch für Katzen, Hunde, Pferde oder Vögel. Seit mehr als 20 Jahren gab es kaum Änderungen bei den Gebühren. Dementsprechend stark fallen die Steigerungen jetzt aus.