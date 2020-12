Geldentwertung : Kommt die Inflation bald zurück?

Aktualisiert am

Dass bald wieder eine Inflation kommt – das ist eine Prognose, an der sich schon viele Leute verhoben haben. Auf die große Inflation wartet die Welt inzwischen wie einst auf den Berliner Flughafen. Einen der größten Wetteinsätze nahm sich Thilo Sarrazin vor: „Wenn wir innerhalb der nächsten zehn Jahre keine starke Inflation bekommen, gebe ich mein Diplom als Bonner Volkswirt zurück und bin bereit, alles neu zu lernen“, sagte er Ende 2012. Zwei Jahre hat er noch. Und in der Corona-Pandemie glaubt niemand so richtig daran, dass ihn das noch rettet.

Aber was danach passiert, scheint nicht mehr so klar. In diesen Wochen redet die Welt der Notenbanken über ein Buch, das eine neue Inflation prophezeit. Nicht für dieses Jahr, nicht für nächstes – aber irgendwann demnächst könnte es wieder nach oben gehen. Geschrieben hat es der Ökonom Charles Goodhart, 84 Jahre, der als einer der originellsten Wirtschaftswissenschaftler der Welt gilt. Nach ihm ist das sogenannte „Goodharts Gesetz“ benannt: Es besagt, dass eine Maßzahl unbrauchbar wird, sobald sie zum politischen Ziel wird.

Das Buch liegt auf dem Schreibtisch der Notenbankchefs

Im August schon hat Goodhart zusammen mit dem britischen Ökonomen Manoj Pradhan ein ziemlich wissenschaftlich-technisches Buch über die Demographie veröffentlicht, das inzwischen bei so manchem Notenbankchef auf dem Schreibtisch lag. Nicht jeder spricht gerne öffentlich über die Lektüre, nicht jeder stimmt den Schlussfolgerungen zu, aber praktisch jeder nimmt das Buch ernst.

„Goodhart legt den Finger in die Wunde. Die Überalterung des Westens und die ökonomischen Folgen ist das wahrscheinlich einzige generationsübergreifend relevante Thema, das derzeit nur sehr schaumgebremst diskutiert wird“, sagt Robert Holzmann, Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank. Der deutsche Wirtschaftsweise Volker Wieland lobt: „Ich finde die Thesen und vor allem empirischen Analysen sehr interessant und bedenkenswert.“

Bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, der Bank der Zentralbanken, sagt Chefökonom Hyun Song Shin: „Es ist ein provokantes Buch. Nicht jeder wird zustimmen, aber es ist auf jeden Fall die Lektüre wert.“ Vor drei Jahren hatte Goodhart Grundzüge der These dort schon präsentiert (damals berichtete auch das F.A.Z.-Wirtschaftsblog „Fazit“ über den Vortrag).

Warum ist die Inflation schon so lange niedrig?

Aber von vorne. Seit mindestens 20 Jahren ist die Inflation niedrig – trotz Spekulationsblasen und deren Platzen, trotz Finanzkrisen und nie dagewesener Geldschöpfungen der Notenbanken: Die Preise für Güter und Dienstleistungen stiegen kaum. Mancher findet, die Inflation werde nicht richtig gemessen. Mehr als ein paar Stellen hinter dem Komma kann das allerdings nicht ausmachen.

Mancher sagt auch, statt der Güterpreise stiegen jetzt die Preise für Vermögensgegenstände – Immobilien, Aktien und Ähnliches. Eines aber bleibt unabweisbar: Die Güterpreis-Inflation bleibt niedrig. Seit Jahren fürchten sich die Notenbanken eher vor der Deflation, also vor fallenden Preisen. Immer neue Maßnahmen denken sie sich aus, um so eine Deflation zu vermeiden. Immer mehr Anleihen kaufen sie. Die Preise steigen trotzdem nicht schneller.