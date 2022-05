Geldpolitik : Das Problem der amerikanischen Notenbank

Jerome Powell spricht während ein Börsenmakler die Kurse an der New Yorker Börse verfolgt. Bild: Reuters

Die konjunkturelle Erholung nach der Finanzkrise verlief schleppend. Noch zehn Jahre danach waren Spätfolgen zu spüren. Der Chef der amerikanischen Notenbank, Jerome Powell, ist seit zehn Jahren Zentralbanker und hat in verantwortlicher Position diese Entwicklung erlebt. Eine gängige Analyse dieser Zeitspanne lautet, dass die Regierung unter Barack Obama und Vizepräsident Joe Biden fiskalpolitisch zu wenig getan hatte, während die Fed unter Ben Bernanke und Janet Yellen die Geldpolitik zu früh gestrafft hatte.

Die Verantwortlichen, die heute noch in Amt und Würden sind, haben daraus ihre Konsequenzen gezogen, als die Pandemie über sie hereinbrach. Sie verkündeten ein außergewöhnlich generöses Hilfspaket für Bürger und Unternehmen und lockerten die Geldpolitik.

Knapp zwei Jahre später haben sie den Salat: Die sogenannte Kerninflation ist in Amerika höher als in vergleichbaren Industrieländern, was zwei Thesen untermauert: Die Biden-Regierung hat zu viel des Guten getan, die Powell-Fed hat das zu lange nicht wahrhaben wollen.

Die Notenbank wird aktiv

Jetzt allerdings ist die Fed erwacht. Sie will die Inflation so schnell wie möglich wieder einfangen. Sie hegt die berechtigte Sorge, dass Vorstellungen der Bürger und Firmen über die künftige Inflation aus dem Ruder laufen.

Powell glaubt, dass Amerikas Wirtschaft stark genug ist, um schlechtere Finanzierungsbedingungen zu ertragen. Seine Zuversicht schöpft er aus den Daten für die finanzielle Lage von Haushalten und Unternehmen. Die ist in der Tat nicht so schlecht.

Dazu kommt, dass der Arbeitsmarkt außergewöhnlich gesund erscheint mit einer Arbeitslosenquote von 3,6 Prozent, oder? Tatsächlich kommen inzwischen auf einen Erwerbslosen im arbeitsfähigen Alter knapp zwei offene Stellen. Um ihre Beschäftigten zu halten und neue zu rekrutieren, heben die Arbeitgeber zwangsläufig die Löhne.

Die Gefahr ist, dass sie damit neue Preiserhöhungsrunden auslösen, die schwer zu bändigen sein könnten. Eine weiche Landung der amerikanischen Wirtschaft scheint immer noch möglich. Doch garantiert ist das nicht. Eine Rezession scheint wahrscheinlicher.