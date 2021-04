Folgen der Finanzpolitik : Morsche Staatsschuldentürme

Auf dem Weg in eine Welt, in der Regierungen auch nach einer wirtschaftlichen Erholung Schulden nicht konsolidieren, sondern weiter ausbauen wollen, stören institutionelle Regeln wie die Maastricht-Kriterien oder nationale Schuldenbremsen. Angesichts niedriger Zinsen gefährdeten zusätzliche Schulden die Nachhaltigkeit der Staatsfinanzen nicht, heißt es. In Ministerialbüros und Hörsälen lässt sich so etwas leicht deklamieren.

Die Nachhaltigkeit einer immer weiter steigenden Staatsverschuldung ließe sich leicht testen: Die Zentralbanken müssten mit der allmählichen Überwindung der durch die Pandemie bedingten Wirtschaftskrise ihre Käufe von Staatsanleihen erst reduzieren und dann einstellen. Dann würde sichtbar, welche Länder ihre Verschuldung dort zu annehmbaren Bedingungen finanzieren könnten, wo sie finanziert werden sollten: am privaten Kapitalmarkt, der seit Jahren nicht unter einem Mangel an anlagebereitem Kapital leidet.

Geisterbahn-Keynesianer unter den Ökonomen

Dieser Test wird allerdings so lange wie irgend möglich in die Zukunft verschoben werden. Denn Zentralbanken und Regierung wissen genau, dass dann die Stunde der Wahrheit drohte. Es gäbe vermutlich eine Reihe von Staaten, darunter Deutschland, die ihre Schulden am Markt problemlos finanzieren könnten – wenn auch wohl zu etwas höheren Zinsen. Aber es gäbe auch Staaten, denen dies nicht möglich wäre; eventuell käme es sogar rasch zu Insolvenzen. Deshalb werden die Zentralbanken fortfahren, einen nicht geringen Teil der neuen Anleihen aus dem Markt zu nehmen und dafür Zentralbankgeld auszugeben. Die Zentralbanken ersetzen so die fragile Bonität mancher Regierungen durch das in sie existierende Vertrauen. Aber diese Strategie funktioniert nur so lange, wie ihre Rolle als Garant der Staatsfinanzierung nicht mit ihrer Kernaufgabe der Geldwertsicherung in Konflikt gerät. Bisher ist dies nicht der Fall, aber dies kann sich ändern.

Das wissen natürlich auch jene Geisterbahn-Keynesianer unter den Ökonomen, deren wirtschaftspolitisches Credo sich weitgehend auf die Schuldenfinanzierung von Staatsausgaben in jeder Lebenslage beschränkt und die offenbar nicht mitbekommen haben, was John Maynard Keynes schrieb. Und so befördern morsche Lehren den Aufbau morscher Türme aus Staatsschulden.