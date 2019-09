Europäische Zentralbank : Geldpolitische Grobmotorik

Keines der vorgebrachten Argumente für eine umfassende Lockerung der Geldpolitik in der Eurozone überzeugt: Kräftige Zinssenkungen und Anleihekaufprogramme haben nur in wirtschaftlichen Notzeiten ihren Platz.

Haus des Geldes: Das Hochhaus der Europäischen Zentralbank in Frankfurt am Main. Bild: AP

So viel öffentlichen Widerstand hat Mario Draghi in den knapp acht Jahren seiner Amtszeit als Präsident der Europäischen Zentralbank noch nicht erlebt. Kurz vor der Sitzung des Zentralbankrats haben ein Dutzend Mitglieder Vorbehalte gegenüber einer Wiederaufnahme des Anleihekaufprogramms geäußert.

Vermutlich könnte Draghi mit aller verbliebenen Macht eine Mehrheit des Zentralbankrats für neue Anleihekäufe gewinnen, aber in diesem Falle hinterließe er seiner Nachfolgerin Christine Lagarde ein in einer wesentlichen geldpolitischen Frage tief gespaltenes Gremium. Für die Geldpolitik, die einen nicht geringen Teil ihrer öffentlichen Reputation aus dem Verzicht ihrer Vertreter auf öffentlichen Dissens bezieht, wäre dies ein ungewöhnliches Vorgehen.

Zunehmende Zweifel an geldpolitischer Grobmotorik – sprich: starke geldpolitische Reaktionen auf nicht dramatische Veränderungen der Wirtschaftslage – lassen sich nicht nur im Zentralbankrat der EZB beobachten. Jüngst haben die Notenbanken in Kanada und Australien auf geldpolitische Lockerungen verzichtet. In den Notenbanken wie an den Anleihemärkten scheint die Überzeugung zu wachsen, dass die wirtschaftlichen Kosten weiterer Leitzinssenkungen und neuer Anleihekaufprogramme die wirtschaftlichen Erträge zu übertreffen drohen. Bei Zinsen nahe oder unter Null verliert die Geldpolitik Schlagkraft.

So wie sich manche Ökonomen und nicht wenige Teilnehmer an den Finanzmärkten in dem Versuch verrannt haben, das seit Jahrzehnten fallende Zinsniveau alleine als Ergebnis geldpolitischer Irrtümer darzustellen, so verrennen sich Notenbanken in dem Versuch, unter ihren Zielmarken liegende Inflationsraten durch immer neue geldpolitische Stimuli anheben zu wollen. Für niedrige Zinsen, niedrige Inflationsraten und niedrige Raten des Wirtschaftswachstums sind in starkem Maße, wenn auch nicht alleine, fundamentale Veränderungen wie die digitale Revolution, die Demographie und die globale Arbeitsteilung verantwortlich. In einem solchen Umfeld überschätzen Kritiker wie Geldpolitiker die Macht der Notenbanken.

Zu starke Abhängigkeit von Stimmungen

Keines der heute für eine umfassende geldpolitische Lockerung in der Eurozone vorgebrachten Argumente überzeugt. Kräftige Zinssenkungen und Anleihekaufprogramme haben in wirtschaftlichen Notzeiten ihren Platz, aber die Eurozone befindet sich nicht in wirtschaftlicher Not.

Die aktuelle Inflationsrate wie die Inflationserwartungen an den Finanzmärkten liegen zwar unter dem Inflationsziel der EZB von knapp 2 Prozent, aber die Zielverfehlungen sind nicht gewaltig. Zudem regen sich unter Fachleuten erhebliche Zweifel, ob die Bedeutung der an den Finanzmärkten beobachtbaren Inflationserwartungen für die tatsächliche künftige Inflation nicht überschätzt werden. Vielmehr hat sich die Geldpolitik in den vergangenen Jahren viel zu stark in die Abhängigkeit von den Stimmungen an den Finanzmärkten begeben.

Das ist unnötig und schädlich. Der Chefökonom der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, Hyun Song Shin, hat in einer bemerkenswerten Arbeit gezeigt, wie sehr Geldpolitiker durch irritierende Kommunikation gegenüber Finanzmärkten die Wirksamkeit ihrer Maßnahmen untergraben. Ein Beleg für Shins These vom schädlichen Geschwätz bot kürzlich das EZB-Zentralbankratsmitglied Olli Rehn, der in der wohl abwegigsten geldpolitischen Stellungnahme der vergangenen Jahre die Auffassung vertrat, die EZB müsse die an den Finanzmärkten gehegten Erwartungen auf geldpolitische Lockerungen übertreffen. In diesem Falle würde die EZB endgültig zum Büttel der Märkte, die mit immer höheren Erwartungen an geldpolitische Lockerungen die Notenbank vor sich her treiben könnten.

Das Gegenteil ist richtig: Angesichts eines Volumens von fast 15 Billionen Euro Anleihen mit negativen Renditen wäre es kein Schaden, wenn als Folge einer Enttäuschung durch die EZB die Anleiherenditen etwas zulegten.

Die Strategie muss überprüft werden

Was die EZB dringend braucht, ist die von Lagarde in Aussicht gestellte erste Überprüfung ihrer Strategie seit dem Jahre 2003. Hier sollte alles auf den Prüfstand: die Möglichkeiten von Geldpolitik in einer Epoche niedriger Zinsen und niedriger Inflation ebenso wie das Inflationsziel sowie der Instrumentenkasten. Ökonomische Wirkungen und Nebenwirkungen müssen sorgfältig analysiert werden; ebenso muss die Frage aufgeworfen werden, wie eine Notenbank angesichts einer sich generell ausbreitenden Kritik an Institutionen kommunizieren sollte.

Noch aber regiert Draghi. Sehr wahrscheinlich wird der Zentralbankrat auf seiner Sitzung diese Woche die Geldpolitik weiter lockern. An den Finanzmärkten kursieren wohl auf anonymen EZB-Quellen beruhende Einschätzungen, die Notenbank werde ihren negativen Einlagenzins noch tiefer festsetzen, gleichzeitig aber versuchen, die Lasten für die Banken einzugrenzen. Zudem könnte die EZB betonen, noch länger als erwartet an einer lockeren Geldpolitik festzuhalten. Ein neues Anleihekaufprogramm wurde nicht mehr erwähnt.

Möglicherweise hinterlässt der Widerstand Spuren im Frankfurter Ostend. Sollte Draghi gegen jede wirtschaftliche Notwendigkeit dennoch ein neues und vermutlich kaum wirksames Anleihekaufprogramm durchsetzen, hinterließe er der EZB eine schwere Hypothek.