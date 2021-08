Geldpolitik : Die Strategie der Fed wird immer deutlicher

Jerome Powells Strategie wird immer deutlicher. Der Präsident der Federal Reserve ignoriert so lange Indikatoren einer anschwellenden Inflation, bis selbst Leute in Lohn und Brot kommen, die jahrelang von der Außenlinie aus die wirtschaftliche Entwicklung beobachtet haben. Powells Motiv ist edel. Er will Niedrigverdienern mit geringem Ausbildungsniveau den Weg zurück in den Arbeitsmarkt ebnen, nachdem diese Gruppe besonders von der Pandemiekrise getroffen war. Er fühlt sich ermuntert durch Erfahrungen Ende 2019, als die Vereinigten Staaten die niedrigste Arbeitslosenquote seit fünfzig Jahren feiern konnten bei einer Erwerbsbeteiligung, die höher war als in den zehn Jahren davor. Die Kombination aus expansiver Fiskalpolitik mit Trump’scher Steuersenkung und Staatsausgaben in Rekordhöhe bei lockerer Geldpolitik wurde damals von Rufen begleitet, die Volkswirtschaft laufe zu heiß. Der Herbeigalopp der Inflation sei kaum zu verhindern. Sie kam aber nicht, die Inflation.

Ihr Ausbleiben bestärkte Powell und seine Mitstreiter, die Geldpolitik neu auszurichten. Sie sahen, dass ihre Vorstellung von Vollbeschäftigung falsch war und dass unter günstigen Bedingungen Leute in den Arbeitsmarkt zurückkehren, mit denen man nicht mehr gerechnet hatte. Im Kern sagt die neue Geldpolitik nun, dass die Fed zeitweise mehr Inflation duldet als die weiterhin geltende Zielmarke von 2 Prozent, wenn damit Fortschritte am Arbeitsmarkt ermöglicht werden und zugleich die langfristigen Inflationserwartungen fest verankert bleiben.