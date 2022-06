Schutz gegen Klimawandel : Versichert gegen Erderwärmung

Der Satz „Schön, dass wir uns wieder treffen können“ dürfte der meistgesprochene auf der diesjährigen Marktkonferenz des internationalen Versicherungsmaklers Aon in Hamburg gewesen sein. Doch die Welt, über die Makler, Versicherer und Rückversicherer abends an der Elbe und tagsüber an der Alster gesprochen haben, unterscheidet sich gravierend von der ihrer zurückliegenden Begegnungen. Die Inflation im Euroraum liegt bei 8 Prozent, das wird die Leistungen der Schadenversicherer stark verteuern. Der russische Krieg in der Ukraine verändert die globalen Wirtschaftsregeln, und die Rückkehr der Pandemie nach China bringt neue Unsicherheit.

Philipp Krohn Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Menschen und Wirtschaft".



„Wie China mit Covid umgeht, wird entscheidend dafür sein, ob wir in die Rezession laufen oder nicht“, sagte Thilo Schumacher, der Deutschlandchef des französischen Versicherungskonzerns Axa. Wie sensibel die Situation ist, machte er an der Wirkung der verschiedenen Impfstoffe gegen Corona deutlich. Können die chinesischen Anbieter das Infektionsrisiko nur um 50 bis 80 Prozent eindämmen, liegt die Wahrscheinlichkeit beim Impfstoff von Biontech und Pfizer bei 95 Prozent. Könne der chinesische Staat die Ausgangsbeschränkungen lockern, werde eine Konjunkturdelle vermeidbar sein. Notenbanken hätten ihr Pulver verschossen. „Vor 2010 hatten wir eine aktive Inflationspolitik, danach wurde der Leitzins als Maßnahme ausgeschaltet“, sagte Schumacher.