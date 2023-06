Aktualisiert am

Klimawandel : Wohngebäudeversicherung könnte doppelt so teuer werden

Der Klimawandel lässt die Schäden durch Unwetter in die Höhe schnellen. Die Kosten könnten unbezahlbar werden. Was nun zu tun ist.

Überflutungen, Tornados und schwerer Hagel: All das sind Extremwetterereignisse, die man hierzulande nicht nur in anderen Ländern im Fernsehen sieht. Auch Deutschland ist betroffen. Und das immer häufiger. Die Versicherungswirtschaft treibt das durchaus um. „Es könnte allein infolge der Klimaschäden innerhalb der nächsten zehn Jahre zu einer Verdopplung der Prämien für Wohngebäudeversicherungen kommen“, sagte Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Versicherer (GDV), in einer Online-Pressekonferenz.

Archibald Preuschat Redakteur in der Wirtschaft

Faktoren wie Inflation, die schon heute auf Schadenversicherern lasten, weil Ersatzteile oder auch Handwerkstätigkeiten immer teurer werden, seien in dieser Rechnung noch gar nicht berücksichtigt. Und das betrifft alle, betont der Branchenlobbyist: die Hausbesitzer ebenso wie die Mieter, deren Nebenkostenabrechnungen entsprechend steigen würden.