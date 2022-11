Klimaschutz der Banken : Das große Null-Versprechen der Banken

Aktualisiert am

Wollen weniger Treibhausgase finanzieren: Banken in Frankfurt Bild: Lucas Bäuml

Es waren gewichtige Worte, mit denen die großen Banken dieser Welt vor einem Jahr den Klimagipfel in Glasgow begleiteten. 43 Banken aus 23 Ländern schlossen sich im Vorfeld zur Net Zero Banking Alliance zusammen, mit dem Versprechen, die Emissionen aus ihrem Geschäftsbetrieb und aus ihren Portfolios bis spätestens 2050 auf netto Null zu senken. „Banken werden eine entscheidende Rolle im Kampf gegen den Klimawandel spielen“, sagte Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing zur Gründung der Allianz.

