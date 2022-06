Aktualisiert am

Reiz der E-Mobilität : So verdient Ihr Elektroauto Geld

Das Angebot klingt verlockend: Einfach anmelden und mit dem Klimaschutz-Bonus steuerfrei mehrere Hundert Euro im Jahr kassieren. Was steckt wirklich dahinter?

Immer mehr Autofahrer in Deutschland steigen von der Zapfsäule auf das Ladekabel um. Im Mai hatte jedes siebte neu zugelassene Fahrzeug einen rein elektrischen Antrieb – vom Kleinwagen Opel Corsa-e bis zur Luxuslimousine Mercedes EQS. Noch immer sind die batterieelektrischen Autos allerdings deutlich teurer als konventionelle Wagen mit Verbrennungsmotor. Die Mehrkosten eines batterieelektrischen Autos werden bislang auch durch satte Kaufzuschüsse vom Staat und den Herstellern nicht wettgemacht.

Marcus Theurer Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Doch seit diesem Jahr gibt es eine Methode, mit der Elektroautofahrer immerhin mehrere Hundert Euro an jährlichen Bonuszahlungen kassieren können, und dies auch noch steuerfrei: den sogenannten THG-Bonus. Er belohnt die Tatsache, dass E-Autos keine Treibhausgase (THG) ausstoßen. Profitieren können davon alle, die Halter eines rein elektrisch betriebenen Autos oder auch eines Elektrorollers oder -motorrads sind. Fahrzeuge mit Hybridantrieb, die also sowohl einen Elektromotor als auch einen Verbrenner an Bord haben, bleiben dagegen außen vor.