Milde Prüfung für die Banken : Der erste Klima-Stresstest der EZB lässt die Banken kalt

Aktualisiert am

Die Szenarien übertrieben nicht genug, gibt ein Bankenvertreter zu. Die Realität sei oft härter. Gleichwohl werden die Klimarisiken für die Bankenaufsicht an Bedeutung gewinnen.

An diesem Freitag wird die Europäische Bankenaufsicht der EZB mitteilen, wie widerstandsfähig Europas Banken gegen Klimarisiken sind. Anders als bei Stresstests der Vergangenheit hält sich die Aufregung unter den Banken allerdings in Grenzen. Dies hat verschiedene Gründe: Man kann nicht durchfallen. Nicht einmal die Ergebnisse der einzelnen Banken werden mitgeteilt, sondern nur für die über 100 getesteten Banken in Summe. Außerdem mussten bei Weitem nicht alle Banken den kompletten Test durchlaufen, sondern nur die ganz großen mussten sich dem echten Stresstest mit mehreren Szenarien mit Simulationen zum Teil über 30 Jahre hinweg stellen.

In Deutschland gehörten zu den rund 40 großen europäischen Kreditinstituten, die den kompletten Test durchlaufen mussten, dem Vernehmen nach Deutsche Bank und Commerzbank sowie unter anderen die Landesbanken Helaba, LBBW, Bayern LB und Nord LB, während andere wie Aareal, Deka und Apobank oder die in Frankfurt ansässigen Europa-Holdings von UBS, JP Morgan, Goldman Sachs oder State Street offenbar nur die ersten beiden Teile des Tests absolvieren mussten.