Ex-Siemens-Chef im Interview : Verkaufen Sie den Sack ohne Katze, Herr Kleinfeld?

Herr Kleinfeld, Sie sind gerade mit einem Börsenmantel an der New Yorker Börse gestartet. Gehen Sie jetzt unter die Zocker?

Georg Meck Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Nein. Vor fünf, sechs Jahren hätte ich mir nicht vorstellen können, so eine Zweckgesellschaft, kurz: ein Spac, aufzulegen. Inzwischen hat sich das Konzept sehr viel weiter entwickelt. Wir suchen ein im Privatbesitz befindliches Unternehmen, um es auf diesem Weg an die Börse zu bringen. Ich fühle mich sehr wohl damit. Das ist gerade in Amerika ein seriöses Geschäft, stark reguliert und überwacht, sehr reif und anerkannt.