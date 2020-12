Übernahme : Kläger verlieren im Postbank-Streit mit Deutscher Bank

Aktualisiert am

In dem seit vielen Jahren schwelenden Rechtsstreit zwischen Kleinaktionären und dem Geldhaus ging es um 700 Millionen Euro – und die Frage, wann die Bank nach der Übernahme der Postbank dort das Sagen hatte.

Das Logo einer Filiale der Deutschen Bank (l) und das Logo der auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindlichen Postbank-Zentral in Bonn Bild: dpa

In dem seit mehr als zehn Jahren schwelenden Streit mit ehemaligen Postbank-Aktionären hat die Deutsche Bank vor Gericht einen Etappensieg errungen. Das Oberlandesgericht

(OLG) Köln wies am Mittwoch die Klagen der Aktionäre - allen voran der Effecten-Spiegel AG - gegen das Geldhaus ab. Sie hatten das Übernahmeangebot der Deutschen Bank über 25 Euro je Postbank-Aktie im Jahr 2010 angenommen, nachträglich aber einen Nachschlag gefordert. Ihrer

Ansicht nach hätte die Deutsche Bank schon viel früher ein deutlich höheres Pflichtangebot über 57,25 Euro für die Postbank machen müssen, weil sie de facto die Kontrolle über die ehemalige Post-Tochter erlangt habe.

Das OLG schloss sich dem nicht an. Das lasse sich nicht aus den Verträgen mit der Post herauslesen. Für die Behauptung der Kläger, es habe daneben informelle Absprachen mit der Post gegeben, habe das Verfahren "keine hinreichenden Anhaltspunkte" ergeben. Ein „Acting in concert" (gemeinschaftliches Handeln), aufgrund dessen sich die Deutsche Bank auch die Post-Anteile hätte zurechnen lassen

müssen, liege nicht vor. Die Deutsche Bank war im September 2008 zunächst mit 29,75 Prozent bei der Postbank eingestiegen. Damit blieb sie unter der Marke von 30 Prozent, oberhalb derer ein Pflichtangebot an die übrigen Aktionäre fällig wird. Erst 2010 stockte sie ihre Beteiligung auf und

veröffentlichte ein Übernahmeangebot.

Fall könnte noch vor BGH gehen

Ein Deutsche-Bank-Sprecher begrüßte das Urteil. Die Bank sehe sich in ihrer Ansicht bestätigt, dass die Klagen rund um die

Postbank-Übernahme unbegründet seien. Allerdings ließ das OLG eine Revision zu. Der Fall könnte also noch einmal vor dem Bundesgerichtshof (BGH) landen. Der ehemalige Deutsche-Bank-Finanzchef Stefan Krause, der auf Antrag der Kläger vor dem OLG aussagen sollte, hatte sich auf

sein Aussageverweigerungsrecht berufen - zu Recht, wie das OLG befand. Das Klagevolumen lag laut Deutscher Bank bei 700 Millionen Euro plus Zinsen.