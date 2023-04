Aktualisiert am

Viele familiengeführte deutsche Unternehmen sind Weltmarktführer in ihrer Nische und garantieren Millionen Arbeitsplätze. Deswegen werden sie besonders behandelt, wenn es ums Vererben geht. Nun könnte sich das ändern.

Das Bundesverfassungsgericht prüft die Ausnahmen zugunsten von Unternehmenserben im Steuerrecht. Um seine Entscheidung vorzubereiten, bat es den Bundestag, Kammerorganisationen und Verbände um Stellungnahme. Die meisten Verbände haben sich weggeduckt, nur zwei Verbände inhaltlich geantwortet. Vertreter der Familienunternehmer sollen nach Informationen der F.A.Z. intern dafür geworben haben, dem Verfahren keine große Öffentlichkeit zu geben, um die Privilegien nicht zu gefährden.

Manfred Schäfers Wirtschaftskorrespondent in Berlin.

Der Rechtsausschuss des Bundestag hat wiederum entschieden, von der Möglichkeit abzusehen, eine Einschätzung zum Sachverhalt abzugeben. Das Bundesverfassungsgericht will noch in diesem Jahr über den vorliegenden Fall entscheiden.

Es ist der vierte Punkt auf seiner Übersicht für 2023. Dort heißt es: Verfassungsbeschwerde zu der Frage, ob die erbschaft- und schenkungssteuerlichen Begünstigungen beim Übergang betrieblichen Vermögens mit dem Grundgesetz vereinbar seien oder ob sie Erwerber, die davon nicht profitieren, in verfassungsrechtlich zu beanstandender Weise benachteiligen.

Der Beschwerdeführer sieht unter anderem den steuerrechtlichen Gleichheitsgrundsatz verletzt. Auch hält er das geltende Recht für verfassungswidrig, weil es hyperkomplex sei. Er hat als Alleinerbe unter anderem Aktien im Wert von 67.000 Euro und ein Steuerguthaben von seiner Tante geerbt. Das Finanzamt Detmold hat darauf Erbschaftsteuer festgesetzt.

„Die Gerechtigkeitslücke hat sich drastisch vergrößert“

Ein Einspruch war genauso wenig erfolgreich wie eine Klage vor dem Finanzgericht Münster und eine Nichtzulassungsbeschwerde vor dem Bundesfinanzhof. Am 8. April 2022 wandte sich der Beschwerdeführer daher an das Bundesverfassungsgericht, wo die Beschwerde drei Tage später einging. Er wehrt sich dagegen, dass die höchsten Steuerrichter seinem Fall keine grundsätzliche Bedeutung beigemessen haben.

Er rechnet dem Verfassungsgericht vor, dass die Verschonung vererbten und verschenkten Betriebsvermögens in den Jahren 2016 bis 2018 gegenüber 2009 bis 2012 in Deutschland zugenommen habe. „Die Gerechtigkeitslücke hat sich drastisch vergrößert, man könnte es ein ,abnormes Ausmaß‘ nennen“, heißt es in der Verfassungsbeschwerde.

Auch wenn einige Verbände den in Karlsruhe liegenden Fall offenkundig nicht ernst nehmen oder herunterspielen wollen, kann das Bundesverfassungsgericht den Vorgang nutzen, die Ausnahmen im Erbschaftsteuerrecht grundsätzlich zu überprüfen. Die Bundesanwaltskammer und der Bund der Steuerzahler haben sich der Sache angenommen, anders als die meisten anderen Angefragten – und sind zu konträren Ergebnissen gekommen. „Die Verfassungsbeschwerde ist zulässig und begründet“, urteilen die Rechtsanwälte, die Mitglieder im Verfassungsrechtsausschuss der Kammerorganisation sind.

Teilweise teile man die verfassungsrechtlichen Zweifel an dem Erbschaftsteuergesetz aus dem Jahr 2016. Dagegen hält der Steuerzahlerbund die Verfassungsbeschwerde für unzulässig, in jedem Fall aber für unbegründet.

Wie sieht der rechtliche Hintergrund aus? Lange lief die Begünstigung der Unternehmenserben nahezu unsichtbar ab. Betriebliches Vermögen wurde außergewöhnlich niedrig bewertet. Nachdem das Bundesverfassungsgericht diese Praxis verwarf, wurden die Bewertungsregeln angepasst – zugleich aber offene Ausnahmen für betriebliches Vermögen eingeführt, das verschenkt oder vererbt wird.

Nachdem auch diese Regeln vom Bundesverfassungsgericht als zu weitgehend eingestuft wurden, hatte die schwarz-rote Koalition die Verschonungsregeln verschärft. Reichen Unternehmenserben wird nunmehr zugemutet, einen Teil der üblichen Steuer aus ihrem Privatvermögen zu bezahlen.

Ziel der Verschonungsregeln war und ist es, die besondere Struktur der Wirtschaft zu erhalten, in der viele familiengeführte Unternehmen Weltmarktführer in ihrer Nische sind. Die Ausnahmen werden nicht zuletzt mit dem Erhalt von Arbeitsplätzen begründet. Doch werden die Regeln zugunsten der Familienunternehmen zunehmend angezweifelt.

Im linken Parteienspektrum lautet der Tenor der Kritik: Wer Erbschaftsteuer zahlt, hat entweder wenig geerbt oder ist schlecht beraten. Zuletzt sorgte eine steuerpolitische Wende für Schlagzeilen, die sich in der CDU abzeichnet. Ihre Fachkommission Wohlstand denkt an eine Erbschaftsteuer ohne Ausnahmen mit einem einheitlichen Satz in der Größenordnung von 10 Prozent. Ergänzen soll dies eine zinslose Stundung über zehn Jahre.

Wofür Fachleute werben

Viele Finanzwissenschaftler werben für ein solches Modell. Die Familienunternehmer sind dagegen, aber auch Finanzminister Christian Lindner (FDP). Sie treibt die Sorge um, dass aus niedrigen Einheitssätzen im Laufe der Jahre deutlich höhere werden, die am Ende die Nachfolger überfordern. „Ich fürchte, es fängt irgendwann mit 10 Prozent an, aber dann ganz schnell, über das eine und andere Jahr und Steuergesetz, ist man bei 15 Prozent“, sagte Lindner erst vergangenen Freitag auf dem FDP-Parteitag. Börsennotierte Gesellschaften hätten keine Erbfälle. Aber der Mittelstand werde durch diese Erbschaftssteuer mit jeder Generation in Anspruch genommen. „Da muss dann alle zwei, drei Jahrzehnte ein Familienbetrieb sein komplettes Eigenkapital beim Fiskus abgeben.“

Das Aufkommen aus der Erbschaftsteuer, das den Ländern zusteht, beträgt knapp 10 Milliarden Euro. „In Deutschland werden jährlich etwa 400 Milliarden Euro ererbt oder verschenkt“, schreiben die SPD-Abgeordneten Tim Klüssendorf, Parsa Marvi und Armand Zorn in ihrem Thesenpapier mit der Überschrift „Fair­Erben – Warum eine Reform der Erbschaftsteuer notwendig ist“. Umfangreiche Ausnahmeregelungen für Erben von Betriebsvermögen führten dazu, dass Menschen, die mehr erben, anteilig weniger Steuern zahlten als Menschen, die weniger erben.