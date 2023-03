Liebe Mütter, verehrte Väter, werte Eltern! Ich habe keine Ah­nung, was Sie mit dem Kindergeld machen. Sollten Sie die 250 Euro, die Sie jeden Monat bekommen, gar nicht benötigen, weil Sie entweder betucht sind oder gut verdienen, dann hätte ich da eine Idee für Sie. Stecken Sie das Geld einfach in die Ausbildung des Kindes! Dort ist es aus meiner Sicht am besten aufgehoben. Und wenn Sie die Sa­che richtig anpacken, dann lässt sich mit dem Geld die ganze Ausbildung des Kindes bezahlen. Neugierig? Dann sehen Sie sich bitte folgende Zahlen an.

Volker Looman Freier Autor in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Das Kindergeld beträgt seit Anfang die­ses Jahres monatlich 250 Euro. Es wird bis zum 18. Geburtstag gezahlt. Falls sich der Sohn oder die Tochter zu diesem Zeitpunkt in der Ausbildung be­findet, dann kann das Geld sogar bis zum 25. Geburtstag des Kindes fließen. Das sind in der Summe beachtliche 75.000 Euro.