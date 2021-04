Kind und Karriere : „Meine Herren, ich muss jetzt leider abpumpen“

Nach meinem Studium fing ich in einer Unternehmensberatung an, und relativ schnell war mir klar: Das war das Leben, das ich wollte. Ich fand es klasse, unterwegs zu sein, mit dem Rollkoffer zum Flieger, Business-Outfit, Übernachtungen in Hotels. Der kleine Nachteil: Es war unglaublich stressig. Denn in der Beratung hat der Tag nicht nur acht Stunden, und das war für mich direkt nach dem Studium eine krasse Umstellung.

Arbeit ist natürlich nicht das Einzige, was uns im Leben ausmacht. Und haben wir erst einen Job, dann sind das manchmal fast die komplizierteren Fragestellungen, die sich auftun: Wollen wir eine Familie gründen oder nicht? Leben wir in der richtigen Partnerschaft? Wann ist der ideale Zeitpunkt, und gibt es den überhaupt?