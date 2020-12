Aktienanalyse Kikkoman : Sojasauce geht immer

Kikkoman ist heute in vielen Ländern das, was Tempo für Taschentücher ist. Die kleinen Fläschchen mit dem würzigen Gebräu sind in mehr als 100 Ländern zu finden. Im Jahr 1917 in Noda, nördlich von Tokio, gegründet, vertreibt der Konzern heute international neben Sojasauce Gewürzmischungen, alkoholische Getränke, Sojamilch und biochemische Produkte wie Enzyme. Außerdem gehört die Marke Del Monte, unter der Ketchup sowie Obst und Gemüse in Dosen verkauft werden, zu Kikkoman. Weiter betreibt das Unternehmen in Japan und anderen Ländern Restaurants. Der Konzern unter der Leitung des Vorstandsvorsitzenden Noriaki Horikiri beschäftigt insgesamt etwa 7600 Mitarbeiter und hat im vergangenen Geschäftsjahr, das im März 2020 zu Ende ging, mit 468 Milliarden Yen (rund 3,8 Milliarden Euro) gut 3 Prozent mehr umgesetzt als im Jahr davor. 42,6 Prozent der Erlöse entfielen auf den internationalen Großhandel.

Das Betriebsergebnis stieg um 3,7 Prozent auf 320 Millionen Euro. Der amerikanische Markt, auf dem Kikkoman seit 1957 aktiv ist, gehört zu den wichtigsten Absatzregionen des Konzerns. Mit umgerechnet 1,6 Milliarden Euro machte das Unternehmen dort im Geschäftsjahr 2020 42 Prozent seines Konzernumsatzes, mehr als auf dem heimischen Markt mit 1,5 Milliarden Euro. Zu den Hauptmärkten in Europa gehört neben Großbritannien auch Deutschland.

Tiefster Stand seit 2017

Im laufenden Geschäftsjahr wollte Kikkoman ursprünglich einen Umsatz von umgerechnet 3,8 Milliarden Euro und bei einer Marge von 9 Prozent einen Betriebsgewinn von 346 Millionen Euro erzielen. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie musste die Geschäftsleitung die Prognosen allerdings anpassen. Zuletzt rechnete Kikkoman mit einem Umsatz von 3,7 Milliarden Euro und einem Betriebsergebnis von 318 Millionen Euro. Insgesamt sank der Umsatz im ersten Geschäftshalbjahr von April bis September im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,8 Prozent. „Auf den Überseemärkten stieg der Umsatz im Bereich Lebensmittelherstellung und -verkauf im Vergleich zum Vorjahr“, heißt es allerdings im Geschäftsbericht. Die Rückgänge auf dem japanischen Markt und im internationalen Großhandel konnte dies jedoch nicht ausgleichen.

Genau wie der Aktienindex Nikkei gab auch der Kurs der Kikkoman-Aktie im März kräftig nach und rutschte auf den tiefsten Stand seit 2017. Seitdem erholte er sich zögerlich und erreichte Anfang August sein Vorkrisenniveau. Als am 5. November bekannt wurde, dass der erwartete Konzernumsatz von 3,7 Milliarden Euro für das laufende Geschäftsjahr die Analystenschätzungen übertreffen werde, gewann die Aktie 21,4 Prozent an Wert und kletterte bis zum 16. November auf ein Allzeithoch von 6830 Yen, umgerechnet 55 Euro. Seitdem bewegt sich der Kurs seitwärts. Aktuell kostet die Aktie 51 Euro. „Für eine Investition in Kikkoman spricht das stabile Volumenwachstum, das durch eine Verlagerung auf Produkte mit hoher Wertschöpfung in Japan und durch eine Umsatzausweitung im margenstarken Sojasaucengeschäft in Übersee gestützt wird“, sagt Analystin Ritsuko Tsunoda von JP Morgan.

Die Marktkapitalisierung des Konzerns beträgt 10,1 Milliarden Euro und die Eigenkapitalquote 72,1 Prozent. Größter Einzelaktionär ist mit 7,7 Prozent die Investmentbank Nomura, gefolgt vom staatlichen Pensionsfonds Japans mit 6,4 Prozent. Derzeit befinden sich 56,5 Prozent der Aktien in Streubesitz. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 49 gilt die Kikkoman-Aktie als teuer. In der Regel weisen vor allem Aktien von Unternehmen, denen ein starkes Wachstum zugetraut wird, ein hohes KGV auf. Neben dem aktuellen Kurs werden für die Berechnung die Gewinnschätzungen der Analysten einbezogen, meist die für die kommenden zwölf Monate. Am 28. Oktober gab Kikkoman bekannt, dass wie schon in den vergangenen Jahren zum 30. September wieder eine halbjährliche Dividende von 0,17 Euro je Aktie ausgeschüttet werde. Drei Analysten raten aktuell zum Kauf der Anteilsscheine, zwei dazu, diese zu halten, fünf indes zum Verkauf.