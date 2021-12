Pläne für die Anleihemärkte : Staatsbank KfW will Rekordsumme aufnehmen

Die staatliche Förderbank KfW will im nächsten Jahr bis zu 85 Milliarden Euro an den Kapitalmärkten aufnehmen. Das wäre noch einmal mehr als die Rekordsumme von 82 Milliarden Euro, die sie in diesem Jahr bei Investoren eingesammelt hat, über insgesamt 211 Anleihen in 15 verschiedenen Währungen. Die staatliche Förderbank kann das Geld durch Garantien des Bundes zum Großteil zu negativen Zinsen aufnehmen.

Äußerungen der Ampel-Koalitionäre ließen darauf schließen, dass die Staatsbank auf diese Weise im nächsten Jahr noch deutlich mehr Geld aufnehmen sollte, um – am offiziellen Bundeshaushalt vorbei – politisch gewollte Vorhaben zum Beispiel im Klimaschutz zu finanzieren. „Investoren können mit einer großen Bandbreite an Anleihe-Formaten und vor allem auch mit einer Vielzahl von Währungen der KfW rechnen“, warb Tim Armbruster, der für die Kapitalmarktgeschäfte zuständige Treasurer. In diesem Jahr hat die Bank erstmals eine 15-jährige Anleihe begeben.

Neuer Verwendungszweck für Grüne Anleihen

Schon jetzt ist die KfW nach eigenen Angaben zweitgrößter Emittent von sogenannten Grünen Anleihen auf der Welt. Die Projekte, die sie mit den „grün“ aufgenommenen Geldern finanzieren darf, hat sie nun noch um die Förderung nachhaltiger Mobilität erweitert. In diesem Jahr hat die Förderbank in 37 grünen Transaktionen 16 Milliarden Euro aufgenommen, was eine Verdopplung gegenüber dem Vorjahr war. Für das Jahr 2022 plant die KfW zunächst mit Grünen Anleihen in Höhe von 10 Milliarden Euro.



Die Förderbank der Bauern, die Landwirtschaftliche Rentenbank, will im nächsten Jahr 11 Milliarden Euro an den Märkten aufnehmen, wie sie mitteilte. Das sind nur etwas mehr als die 10,3 Milliarden Euro aus diesem Jahr.