F.A.Z.-Exklusiv : Belgin Rudack wird neue Chefin der KfW-Ipexbank

Die staatliche Förderbank KfW hat eine neue Chefin für ihre Tochtergesellschaft Ipexbank gefunden. Belgin Rudack wird zum 1. Januar 2023 in die Geschäftsführung der Bank berufen und soll nach dem Ausscheiden von Klaus Michalak zum 31. März 2023 den Vorsitz der Geschäftsführung übernehmen. Entsprechende Informationen der F.A.Z. bestätigte ein Sprecher der KfW auf Nachfrage.

Die im Jahr 1967 geborene Rudack kommt von der Creditplus Bank AG, einer Stuttgarter Tochtergesellschaft der französischen Crédit Agricole Group, die auf Absatz- und Handelsfinanzierung spezialisiert ist. Dort ist sie seit dem Jahr 2017 Vorstandsvorsitzende. Mit einer Bilanzsumme von 6,6 Milliarden Euro ist die Bank deutlich kleiner als die Ipexbank, die annähernd 30 Milliarden Euro bewegt.

Im Umfeld der KfW wird hervorgehoben, dass Rudack Creditplus neu ausgerichtet und neue Vertriebsstrukturen eingeführt habe. Zuvor sei die Betriebswirtin in unterschiedlichen Führungspositionen in mehreren internationalen Geschäftsbanken tätig, unter anderem in der PlanetHome Group, der Santander Consumer Bank, im GE Capital Konzern und in der Citigroup. Michalak, der im Juli 65 Jahre alt geworden ist, kann nun wie geplant in den Ruhestand gehen.

Peinlicher Großkredit an Wirecard

Die Ipexbank ist innerhalb der staatlichen Förderbank für Export- und Projektfinanzierungen zuständig. Für Aufsehen hatte zuletzt ein Großkredit an den Skandalkonzern Wirecard gesorgt, den die Staatsbank deutlich schlechter abgesichert hatte als ihre privaten Wettbewerber. Von ursprünglich 100 Millionen Euro Kredit blieb nach dem Zusammenbruch des Zahlungsdienstleisters nur noch ein Bruchteil übrig.

Michalak, der im Jahr 2014 von der Deutschen Bank kommend an die Spitze der Ipexbank berufen wurde, musste deswegen im Untersuchungsausschuss des Bundestags Rede und Antwort stehen. Staatsanwaltliche Ermittlungen gegen die Verantwortlichen innerhalb der Ipexbank wegen des Verdachts der Untreue wurden aber in diesem Juli eingestellt.

Heikel ist auch das sehr große Portfolio der Bank an Kreuzfahrtschiffen, die seit Beginn der Coronakrise in schweres Fahrwasser geraten sind. Die Ipexbank hat großen Reedereien regelmäßig Kredite gegeben, wenn sie ihre Kreuzfahrtschiffe in deutschen Werften bauen ließen, um dort die Arbeitsplätze zu sichern.

Schon im April hatte die Bank zudem vor den negativen Folgen gewarnt, die der Ukrainekrieg auf das eigene Geschäft haben könnte. Im ersten Halbjahr hat die Bank neue Finanzierungen in Höhe von 6 Milliarden Euro zugesagt, was noch unter dem wegen der Corona-Pandemie schwachen Niveau des Vorjahres lag. Zum Vergleich: Im Gesamtjahr 2019, also vor Ausbruch der Pandemie, stellte sie Finanzierungen in Höhe von 22 Milliarden Euro zur Verfügung. Rudack wird die Bank also erst einmal durch eine Krise führen müssen.