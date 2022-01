KfW-Förderung : Rechne aus, wird nichts draus

Die Entscheidung hat es in sich. Die KfW-Gebäudeförderung ist gekappt. Was bedeutet das jetzt für Hausbauer?

Der Anruf vom Bankberater am Dienstagmorgen fiel reichlich verdruckst aus. Ob die schlechte Nachricht vom Vortage denn schon durchgedrungen sei, fragte er die ahnungslose Kundin. Die Bundesregierung habe die staatliche Förderung zur energetischen Gebäudesanierung völlig unerwartet am Montagmorgen gestoppt. Zu dem Zeitpunkt hatte der Bankmitarbeiter schon mehrfach versucht, den Antrag bei der staatlichen Förderbank KfW einzureichen und war aus unerfindlichen Gründen gescheitert. Erst eine Stunde später bekam er die Nachricht, dass nicht etwa wie vermutet eine technische Störung vorliegt, sondern dass die KfW die Schotten ganz grundsätzlich dicht gemacht habe. Man könne sich das gar nicht erklären, sagte er entschuldigend, so etwas habe er noch nie erlebt. Mit dem vollständigen Stopp, quasi über Nacht, habe niemand gerechnet, alle Betroffenen seien völlig ratlos.

Für Tausende Kunden bedeutet das: Die wochenlange Mühsal der Antragsstellung, das endlose Zusammenkratzen unzähliger Dokumente, das stundenlange Durcharbeiten komplizierter Antragsvoraussetzung – völlig umsonst. Kein Förderdarlehen zu günstigen Zinsen, keine staatliche Förderung – und das für ein Vorhaben, das dem Staat unter der Führung der neuen Ampel-Regierung eigentlich besonders am Herzen liegt: die Dämmung alter Gebäude.

Der Fall der erst ahnungslosen und inzwischen sehr ratlosen Kundin ist wahrlich kein Einzelfall: Knapp 24.000 Antragssteller hängen aktuell in der Luft, davon 22.000 Privathaushalte. Sie konnten zwar noch Anträge stellen, für die aber jetzt erstmal kein Geld mehr da ist. In 20.200 Anträgen geht es um Neubauten nach dem KfW-Effizienzhausstandard 55, in 3000 Fällen um Neubauten nach dem noch sparsameren Standard 40. Rund 700 Anträge betreffen umfassende Sanierungen älterer Gebäude. Hinzu kommt die nicht bekannte Zahl derer, die noch keinen Antrag für das eigene Bauvorhaben gestellt haben, die Kredite und Zuschüsse der KfW aber schon in ihre Finanzierung eingeplant hatten. Vor allem für Sanierungen, aber auch für das Effizienzhaus 40 soll es „so schnell wie möglich“ neue Programme geben, betonte Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) am Mittwoch im Bundestag.

Folgen sind noch unklar

Wer ein Effizienzhaus 55 baut, wird dagegen wohl leer ausgehen – nach Meinung der Bundesregierung ist dieser Gebäudetyp inzwischen Standard und bedarf keiner Förderung mehr. Die Betroffenen sollen nun Kredite der KfW angeboten bekommen. Um welche Beträge es geht, rechnete Habeck auch vor: Für 2022 standen im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung 5 Milliarden Euro für die KfW-Gebäudeprogramme bereit. 3,2 Milliarden Euro waren bis zum Antragsstopp schon bewilligt. Blieben noch 1,8 Milliarden Euro. Die noch offenen 24.000 Anträge summierten sich aber schon auf 7,2 Milliarden. Gestoppt hat die KfW gleich drei beliebte Programme zur Förderung von energieeffizienten Häusern: „Effizienzhaus 55“, „Effizienzhaus 40“, dazu „Energetische Sanierung“ – ein Programm, das nicht den Neubau, wohl aber die Sanierung unterstützte. Die Zahlen bedeuten, dass das neu gebaute Haus im Vergleich zu einem herkömmlichen Referenzgebäude nur 55 oder 40 Prozent Primärenergie verbraucht. Seit 24. Januar nimmt die staatseigene Bank keine Anträge für Fördermittel mehr an.