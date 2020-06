Umstrittenes Vorgehen : Türkische Zentralbank narrt Märkte

Nach atemberaubenden Zinssenkungen von 24 auf zuletzt 8,25 Prozent binnen neun Monaten lässt die türkische Zentralbank den wichtigsten Zinssatz für einwöchige Rückkaufvereinbarungen bis auf Weiteres konstant. Marktbeobachter hatten zuvor eine abermalige Senkung des Satzes für die Repoauktionen um 0,25 Punkt auf 8 Prozent erwartet. In den zurückliegenden Monaten hatte der Vorstand der Zentralbank die Erwartungen auf eine Senkung des Leitzinses mehrfach übertroffen. Der im vergangenen Sommer von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan eingesetzte Zentralbankpräsident Murat Uysal begründete den Schritt unter anderem mit der zu beobachtenden Erholung der Wirtschaft, auch wenn die Risiken durch die Corona-Pandemie weiter hoch seien.

Angesichts der schon negativen Realzinsen sei die Entscheidung der Währungshüter vollkommen rational, zitierte die Agentur Bloomberg den Analysten Piotr Matys von der Rabobank in London. Die entscheiden Frage sei nun, „ob das nun eine Pause oder das Ende der Zinssenkungen ist“. Erdogan will mit niedrigen Zinsen den heimischen Konsum ankurbeln, eine unter Ökonomen umstrittenes Vorgehen.

Anstieg der Kerninflationsrate

Geldpolitische und steuerliche Maßnahmen – die Türkei hatte mehrfach Steuern auf Importgüter angehoben – trügen zur finanziellen Stabilität und Erholung der Wirtschaftstätigkeit bei, indem sie das Produktionspotenzial der Wirtschaft unterstützten, erklärte die Notenbank. Zwar seien in jüngster Zeit Einnahmen aus dem die Exporte und dem darniederliegenden Tourismus gesunken, allerdings erwarte man zumindest im Export eine baldige Normalisierung, die helfen werde, das Defizit in der Leistungsbilanz zu reduzieren. Zudem beobachte man einen Anstieg der Kerninflationsrate, insbesondere bei Nahrungsmitteln. Vor dem Hintergrund habe man beschlossen, den Leitzins konstant zu halten.

An den Devisenmärkten wurde die türkische Lira nach einem kurzen Einbruch weitgehend unverändert bei 6,85 Lira je Dollar gehandelt. Anfang Mai hatte die Landeswährung mit 7,23 Lira je Dollar so schwach wie noch nie notiert. Seither hat sich der Kurs wieder erholt. Als Grund dafür werden Eingriffe des Staates, die weltweite Erholung der Schwellenländermärkte sowie Kooperationsabkommen mit anderen Notenbanken genannt. So teilte der Telekommunikationskontern Turk Telekom vorige Woche mit, er habe erstmals Geschäfte mit China in chinesischen Yuan abgerechnet. Basis dafür ist ein Swap-Abkommen der türkischen mit der chinesischen Notenbank.

Die Türkei ist stark in Dollar und Euro verschuldet. Laut Zentralbank beliefen sich die langfristigen Verbindlichkeiten des Privatsektors Ende April auf 173,6 Milliarden Dollar, was 7,4 Milliarden Dollar weniger waren als Ende 2019. Knapp zwei Drittel davon lauten auf Dollar, ein Drittel auf Euro. Abwertungen der Lira schlagen sich damit unmittelbar in höheren Aufwendungen zur Tilgung von Zins und Schulden nieder.