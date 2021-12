Börsenausblick : Kaum Alternativen zu Aktien auch im kommenden Jahr

Der Jahresausklang am deutschen Aktienmarkt ist bescheiden ausgefallen. Im Handelsverlauf legte der Dax am Donnerstag um 0,2 Prozent auf 15 880 Punkte zu. In der letzten Handelswoche des Jahres 2021 verblieb ein Plus von 0,8 Prozent. Immerhin liegt die ­Marke von 16 000 Punkten wieder in Sichtweite. Mit 16 290 Punkten hatte der Dax am 18. November sein Rekordhoch erreicht. Doch dann kam es an den ­Märkten zu Kursrückschlägen, die durch eine härtere Gangart der Notenbank angesichts der Inflationsgefahren und durch Sorgen aufgrund der Omikron­-Variante des Coronavirus ausgelöst wurden.

Auf solche Kursschwankungen stellen sich professionelle Investoren auch im kommenden Jahr ein. Das deutet aber keineswegs auf eine längere Schwächephase an den Aktienmärkten. Vielmehr sollten solche Kursrücksetzer dafür genutzt werden, Aktien zu günstigen Einstiegsniveaus zu erwerben, um dann von der anschließenden Erholung zu profitieren. Anleger werden für eine solche Strategie also gute Nerven brauchen. Doch wird es auch im neuen Jahr kaum Alternativen zu Aktien geben, auch wenn die Kursniveaus schon jetzt alles andere als günstig erscheinen.

Ähnlich große Sprünge wie im auslaufenden Jahr, in dem sich die Dax-Gewinne auf bislang knapp 16 Prozent summieren, erwartet Robert Greil, Chef-Anlagestratege des Bankhauses Merck Finck, im kommenden Jahr nicht: „Da die geldpolitische Unterstützung nachlässt und die Pandemie nicht überstanden ist, dürfte es nächstes Jahr eher auf einstellige Prozentzuwächse hinauslaufen.“

Die Anleger müssen sich mit dem Gedanken anfreunden, dass sich die enormen Kursgewinne im Anschluss an den Corona-Crash im März 2020 so schnell nicht wiederholen lassen. Die Vermögensverwalter von Fiduka halten aber mit Aktien auch im Jahr 2022 eine Rendite von 5 bis 7 Prozent für möglich. Den Dax können sie sich zwischen 16 000 und 16 500 Punkten vorstellen.

Dax im Bereich von 17.000 Punkten

Noch zuversichtlicher ist Tobias Basse, Analyst der Nord LB: Er sieht den Dax in den kommenden zwölf Monaten im Bereich von 17 000 Punkten. Die Aussichten sind seiner Ansicht nach gar nicht so unfreundlich. Die Inflationsentwicklung dürfte sich in vielen Ländern wieder normalisieren. Daraus folgert er weniger Handlungsdruck für die Notenbank, ihre Geldpolitik zu straffen. Zudem würden auch die Lieferkettenprobleme abklingen.

Blickt man auf die vergangenen zwölf Monate zurück, stellt sich heraus, dass amerikanische Aktien besser liefen als europäische. So hat der breit gefasste amerikanische Aktienindex S&P 500 in diesem Jahr 27 Prozent hinzugewonnen, während es für den Weltaktienindex MSCI nur knapp 21 Prozent und für den Leitindex der Eurozone, Euro Stoxx 50, rund 21 Prozent waren.

Europas Aktien gelten als günstig

„Europäische Aktien werden im Vergleich zu US-Titeln mittlerweile so günstig gehandelt wie nie in den vergangenen 20 Jahren“, sagt Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank. Ähnlich hatte sich Bernhard Langer, leitender Anlagestratege der amerikanischen Fondsgesellschaft In­vesco, am 10. Dezember im Gespräch mit der F.A.Z. geäußert: „Es ist deshalb sinnvoll, Europa nun überzugewichten, weil ein Nachholeffekt wahrscheinlich ist.“

Große Kurssprünge sind also nicht zu erwarten, aber angesichts der negativen Renditen am Anleihemarkt müssen die Anleger weiterhin zu Risiken bereit sein. Die lassen sich am Aktienmarkt dadurch reduzieren, dass man auf große Werte mit stabilen Dividendenausschüttungen setzt. Auch eine höhere Gewichtung von Branchen, die auf die Zukunftsthemen Digitalisierung und Klimawandel ausgerichtet sind, erscheint sinnvoll.

Darüber hinaus hat die Corona-Krise gezeigt, wie wichtig die Pharmabranche ist. Im zurückliegenden Jahr war mit einem Kursplus von 75 Prozent der Pharma­zulieferer Sartorius der beste Dax-Wert. Der Kurs der an der amerikanischen Technologiebörse Nasdaq notierten Aktie des Mainzer Impfstoffentwicklers Biontech legte sogar um 195 Prozent zu.