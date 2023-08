Seit dem Jahr 2019 hat sich die Besteuerung von Fonds deutlich verändert. Wurde früher der Zwischengewinn auf Ebene der Fondsgesellschaft besteuert, werden nun alljährlich Steuern auf den Wertzuwachs in Form der sogenannten Vorabpauschale fällig. Üblicherweise wird diese am ersten Werktag des neuen Kalenderjahres, meist dem 2. Januar, fällig und von den depotführenden Instituten abgeführt.

Bislang hatte dies praktisch keine Relevanz. Grund war, dass sich die Berechnung der Pauschale an einer risikolosen Marktverzinsung orientiert. Dafür maßgeblich ist der von der Bundesbank veröffentlichte sogenannte Basiszins. Dieser lag aber aufgrund der Niedrigzinsen nahe null, Anfang dieses Jahres waren es minus 0,05 Prozent.

Zu Beginn dieses Jahres wurde der Basiszins aber nun auf 2,55 Prozent festgelegt. Damit fällt grundsätzlich eine Vorabpauschale von 70 Prozent des Basisertrags an (Basiszins mal Rücknahmepreis des Fondsanteils). Für Fondsanteile im Wert von 10.000 Euro wären dies aktuell einschließlich Solidaritätszuschlag 47,08 Euro, schreibt die Steuerberatungsgesellschaft Nielsen, Wiebe & Partner. Anleger sollten schon jetzt an entsprechende Rücklagen denken.

Indes trifft dies nur für Fonds zu, die Gewinne nicht oder nur teilweise ausschütten, weil die Pauschale nicht höher als der Wertzuwachs des Jahres sein darf. Letzteres hat ebenfalls zur Folge, dass nur dann eine Vorabpauschale fällig wird, wenn die Wertentwicklung des Fonds höher war als der Basisertrag.

Zudem wird die Vorabpauschale durch die sogenannte Teilfreistellung verringert. Für Mischfonds beträgt diese 15, für Aktienfonds 30 und für Immobilienfonds 60 Prozent. Die Vorabpauschale ist keine zusätzliche Steuer, sondern eine Vorauszahlung auf zukünftige Veräußerungsgewinne und wird beim Verkauf der Anteile verrechnet.

Hierzu ein Beispiel: Der Anleger hielt bislang thesaurierende Investmentfondsanteile im Wert von 100.000 Euro. In den Jahren 2022 und 2023 war dies gegenüber ausschüttenden Fonds vorteilhaft, da die Vorabpauschale und damit die Besteuerung null war. Im Jahr 2024 hat er jedoch am 2. Januar 2024 eine Vorabpauschale von 1,785 Prozent, also 1785 Euro, zu versteuern – sofern diese vom tatsächlichen Kursgewinn des Jahres 2023 gedeckt ist. Hätte er einen Investmentfonds mit einer Ausschüttung im Frühjahr 2023 von 1,5 Prozent gehalten, so hätte er im Jahr 2023 1500 Euro und im Jahr 2024 nur noch 0,285 Prozent, also 285 Euro, und damit in Summe nicht mehr zu versteuern.