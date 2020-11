Zinsen und Dividenden : Die Abgeltungsteuer steht auf der Kippe

Aktualisiert am

Werden Zinsen und andere Kapitalerträge statt wie bisher pauschal mit 25 Prozent künftig wieder mit der ganz normalen Einkommensteuer belastet? In dem Fall drohen den meisten Anlegern höhere Zahlungen an das Finanzamt. In ihrem Koalitionsvertrag für die bald endende Legislaturperiode haben sich Union und SPD festgeschrieben, die Abgeltungsteuer auf Zinserträge abzuschaffen, sobald der automatische Informationsaustausch etabliert worden ist.

Beschlossen wurde die Abschaffung bisher nicht, obwohl der dafür zur Voraussetzung gemachte Informationsaustausch zwischen ausländischen Banken und deutschen Finanzbehörden mittlerweile mit fast allen relevanten Staaten läuft.