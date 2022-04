Technische Analyse : Kann Gold wieder die Rettung sein?

Wie es glitzert und glänzt: „Nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles“, hieß es schon in Goethes Faust. Bild: AFP

In den Siebzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts geschah Außergewöhnliches, bis dahin schlicht für unmöglich Gehaltenes. Kein Lehrbuch hatte es bis dahin auf der Pfanne: Man nannte es Stagflation. Trotz erheblicher Preissteigerungsraten stagnierte die Wirtschaft. Bis dahin war man wohl allzu selbstverständlich davon ausgegangen, dass Inflation stets mit einer steigenden Wirtschaftsleistung einhergeht. Damals lähmte der durch das Ölembargo der OPEC im Zuge des Jom-Kippur-Krieges ausgelöste dramatische Preisanstieg beim schwarzen Gold die Produktionsprozesse gerade in Europa und ließ gleichzeitig die Preise steigen. Die D-Mark verlor in den Jahren 1973 bis 1980 rund ein Drittel ihrer Kaufkraft, mit Anleihen war kein Staat zu machen und mit Aktien ebenso wenig, Wohnimmobilien erging es bedingt besser. Es waren ungemütliche Jahre. Die Älteren erinnern sich vielleicht noch an die autofreien Sonntage. Die einzige Rettung war damals: Gold. Im genannten Zeitraum stieg die Notierung von rund 60 auf ebenso runde 850 US-Dollar.

Man muss nicht groß nachdenken: Die Situation heute erinnert wenigstens ein wenig an damals. Der Unterschied: Nicht nur die Rohstoffe haussieren, auch die Preise für landwirtschaftliche Produkte gehen durch die Decke, und die wahrscheinlich schon begonnene Deglobalisierung wegen des völlig verloren gegangenen Vertrauens zwischen den „Blöcken“ und ihren nun offen zutage tretenden Gegensätzen tut ein Übriges. Schöne neue Welt. Man wird vermutlich nicht gar so falsch liegen, wenn man für die nächsten Jahre ein Szenario wie nach 1973 zumindest nicht ausschließt. Kann Gold wieder die Rettung sein?