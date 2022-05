Kryptoszene : Kampf um Stabilität im dezentralen Finanzwesen

Stablecoins sind ein heißes Thema in der Kryptowelt. Diese spezielle Form einer Kryptomünze bietet im Unterschied etwa zu Bitcoin, einen stabilen Wert in einer konventionellen Währung, fast ausschließlich dem Dollar. Ihr Anteil am Krypto-Markt ist in puncto Marktkapitalisierung zwar gering, jedoch machen sie einen Großteil des Handelsvolumens aus, weil sie als Basis für Kryptospekulationen dienen, da sie ein guter Wertspeicher sind.

Die mit rund 70 Prozent der Marktkapitalisierung größten Stablecoins, Tether und USD Coin, versuchen ihren Wert dadurch zu stabilisieren, dass sie Reserven in Dollar halten, gegen die die Coins jederzeit einlösbar sind. Im vergangenen Jahr gab es darum einige Aufregung. Ihre Transparenz wurde kritisiert und die Werthaltigkeit der Besicherungsreserven bezweifelt – besonders bei Tether. Das ist nicht ohne Bedeutung. Diese Reserven seien im Grunde unregulierte Geldmarktfonds, schrieb jüngst Heike Mai, Analystin der Deutschen Bank – und zwar von immenser Größe: Ihre Reserven entsprechen einem Sechstel des Vermögens amerikanischer Geldmarktfonds.