Kampf in der Ukraine : Die Börse und der Krieg

Zynisch sind die Finanzmärkte schon: Während in der Ukraine der Krieg beginnt, versuchen die Marktakteure punktgenau zu berechnen, was Gewalt, Tod und Elend in Heller und Pfennig wohl zu bedeuten haben. Bestellt die Menschheit unterm Strich dadurch mehr Essensboxen bei Hello Fresh oder weniger? Verleidet der Krieg die Konsumlust und damit vielleicht den Kauf des neuen BMW? Oder sorgt eine Jetzt-erst-recht-Stimmung für mehr Reisebuchungen bei der Lufthansa? Ebenso schnell, wie die Schreckensnachrichten auf den Nachrichtentickern eintreffen, landen immer neue Analysen der Finanzakteure im Postfach, wem der Krieg nutzt und wem er schadet.

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Doch nicht nur in den Banktürmen wird eifrig gerechnet, auch viele Privatanleger fragen sich, ob ihr Geld im Dax-ETF noch gut aufgehoben ist und wie hoch wohl jetzt die nächste Heizölrechnung wird. Noch ist der Schrecken weit genug weg. Das zeigt sich auch an den Aktienmärkten. Zögerliche 3 Prozent liegt der Dax am Donnerstag im frühen Handel nach Kriegsbeginn im Minus. Später sind es zeitweise 5 Prozent. Als die Corona-Krise bei uns ankam, lag das Minus an einem Handelstag bei 12 Prozent. Da trauten sich viele nicht mehr vor die Tür und bunkerten Konservendosen und Klopapier.