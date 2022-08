Geldwäschebekämpfung : In Deutschland werden bis zu 100 Milliarden Euro jährlich gewaschen

Ob Deutschland ein Paradies für Geldwäscher ist, darüber schweigt sich der Bericht der bei der OECD angesiedelten Geldwäschebehörde Financial Action Task Force (FATF) aus. Zwar bescheinigen die Fachleute in ihrem am Donnerstag veröffentlichten Länderbericht Deutschland Fortschritte im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung. Trotzdem sehen sie weiterhin einen hohen Aufholbedarf und kritisieren, dass es hierzulande noch keine Bargeldobergrenze gibt. Zentraler Kritikpunkt der FATF sind die unklaren Zuständigkeiten in der Geldwäschebekämpfung zwischen den Behörden auf Bundes- und auf Länderebene.

Markus Frühauf Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Darauf hat Bundesfinanzminister Christian Lindner in den vergangenen Tagen mit seinen Plänen zur Schaffung eines Bundesfinanzkriminalamtes reagiert, wie die F.A.Z. berichtet hatte. Bis auf 100 Milliarden Euro schätzen Fachleute den Betrag, der jährlich in Deutschland gewaschen wird. Das Geld stammt aus kriminellen Aktivitäten wie Menschen- oder Drogenhandel, aber auch Steuerhinterziehung oder die Umgehung von Sanktionen wie zum Beispiel gegen Russland können dazu zählen. Die FATF lobt zwar die in den vergangenen Jahren verbesserten und ausgeweiteten Regeln zur Bekämpfung der Geldwäsche, zweifelt aber an deren Wirksamkeit.

„Es ist nicht klar, ob die Maßnahmen auf operativer Ebene in vollem Umfang zu Ergebnissen geführt haben“, schreiben die FATF-Experten. Sie verweisen auf die niedrige Zahl an strafrechtlichen Geldwäschefällen, die nicht mit dem Risikoprofil Deutschlands als große Volkswirtschaft im Einklang stehen. Schon länger sind die Schwächen der beim Zoll angesiedelten Geldwäschemeldestelle Financial Intelligence Unit (FIU) bekannt. Dort haben sich binnen zehn Jahren die Verdachtsmeldungen 2020 auf mehr als 144.000 verzwölffacht, doch strafrechtlich relevant waren nur weniger als 800.

Von „unzureichend“ zu knapp „ausreichend“

Gegenüber dem FATF-Bericht aus dem Jahr 2010 hat Deutschland Fortschritte gemacht. Damals war das Ergebnis – in Noten ausgedrückt – als „unzureichend“ ausgefallen, diesmal lässt es sich mit einem knappen „ausreichend“ beschreiben. Die Wirksamkeit wird in sieben von elf Kriterien, darunter Aufsicht und vorbeugende Maßnahmen, mit „moderat“ eingestuft. Das ist die zweitschlechteste von insgesamt vier Noten. In den anderen vier Bereichen, darunter Risikopolitik und internationale Kooperation, bekam Deutschland die Einstufung „substanziell“, was der zweitbesten Note entspricht. Die höchste Einstufung („high“) gab es nie.

Ein Dorn im Auge der FATF ist die fehlende Bargeldobergrenze in Deutschland. Die Prüfer gehen zwar auf die hohe kulturelle und historische Bedeutung von Bargeld in Deutschland ein. So würden 75 Prozent aller Transaktionen damit beglichen. Doch eine Obergrenze dafür fehle im Gegensatz zu anderen EU-Ländern. Zwar habe Deutschland das Pro­blem von Bargeld in der Geldwäsche erkannt, aber noch von geeigneten Maßnahmen wie der Obergrenze abgesehen. Der frühere Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hatte einmal eine Bargeldobergrenze von 10.000 Euro vorgeschlagen, musste aber wegen der Kritik davon wieder Abstand nehmen.

337 Behörden zuständig für Gewerbetreibende

Ein weiterer Schwachpunkt sind die geringen Verdachtsmeldungen, die an die FIU aus dem Nichtbankenbereich gehen. Dazu zählen Immobilienmakler, Glücksspielbetreiber oder Kunsthändler, also Bereiche, in denen Schwarzgeld in den Wirtschaftskreislauf zurückgeschleust wer­den kann. Von dort kamen im Jahr 2020 nur 2 Prozent der Verdachtsmeldungen an die FIU. Mehr als 140.000 Meldungen stammten von den Banken, die in der Geldwäsche von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) überwacht werden.

Für die Gewerbetreibenden sind dagegen dem FATF-Bericht zufolge in den Ländern oder Kommunen annähernd 337 Behörden zuständig. Auch diesem Problem will Finanzminister Lindner mit einer Zentralstelle für die Aufsicht über den Nicht-Finanzsektor beim Bund entgegnen. Auch mit dem Ziel, die Länderzuständigkeiten zu koordinieren.

Lindners Pläne für ein Bundesfinanzkriminalamt werden zwar vielerorts als „Schritt in die richtige Richtung“ begrüßt, es gibt aber Kritik, ob eine neue große Bundesbehörde das geeignete und ausreichende Instrument ist. „Der Bund verfügt schon über große Behörden, die sich dem Thema widmen oder widmen können“, sagte Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) dem „Handelsblatt“. Für die Bürgerbewegung Finanzwende, die von dem früheren Grünen-Politiker Gerhard Schick geleitet wird, gehört zu einem wirklichen Paradigmenwechsel in der Geldwäschebekämpfung mehr als nur eine neue Behörde. Lindner müsse dafür sorgen, dass die Aufklärer auch die richtigen Werkzeuge zur Hand hätten und Geldwäsche nicht mehr so leicht möglich sei, erklärte Konrad Duffy, Referent Finanzkriminalität bei Finanzwende.

„Wir brauchen neben durchsetzungsstarken Behörden mehr Transparenz bei Vermögenswerten, eine schnelle Umsetzung des versprochenen Verbots, Immobilien mit Bargeld zu kaufen, und bessere Möglichkeiten zur Abschöpfung von schmutzigen Geldern“, sagte er. Der FATF-Bericht werde den ohnehin bereits hohen Druck auf den deutschen Gesetzgeber und die deutschen Behörden weiter erhöhen, erwartet Gerson Raiser, Rechtsanwalt bei Clifford Chance.

Mehr zum Thema 1/

Künftig wird seiner Ansicht nach daher mit einer weiteren Zunahme von – auch strafrechtlichen – Geldwäscheermittlungen und einer zumindest punktuell intensivierten Geldwäscheaufsicht durch die zuständigen Behörden zu rechnen sein. Dies sei auch vor dem Hintergrund der Pläne auf EU-Ebene zu erwarten, eine zentrale EU-Geldwäschebehörde mit Aufsichtskompetenzen über die mitgliedstaatlichen Behörden zu implementieren, sagte Raiser..