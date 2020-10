Hype in Südkorea : K-Pop erobert die Börse

Wer in jenen gar nicht so fernen Zeiten vor Ausbruch der Pandemie über die Straßen von Seoul schlenderte, dem bot sich an vielen Straßenecken ein bemerkenswertes Bild. Junge Männer oder Frauen tanzten mit ausgefeilten Choreographien um die Wette. Die meisten von ihnen, so darf man annehmen, hatten damals wie heute nur ein Ziel: Popstar werden.

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Es gibt in Südkorea sieben junge Männer Mitte 20, die das geschafft haben, und zwar auf eine Weise, wie es sich Seouls Straßentänzer wohl in ihren kühnsten Träumen nicht vorstellen könnten. Die Gruppe BTS ist mit ihren Liedern derzeit Südkoreas Exportartikel Nummer eins. Die Songs der Band erobern nicht nur in ihrem Heimatland die vordersten Plätze in den Charts, sondern auch im übrigen Asien, in Europa und sogar im Mutterland des Pop, in den Vereinigten Staaten.