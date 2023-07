Ihr früherer Chef Josef Ackermann scheint nicht mehr so recht an die Deutsche Bank zu glauben. Aktien hat er keine mehr, und ihre Schrumpfung sieht er mit Bedauern.

Ehrlich, selbstbewusst, manche mögen sagen etwas arrogant, aber vor allem weise – so präsentierte sich Josef Ackermann, als er am Montag bei einem seiner selten gewordenen Besuche in Frankfurt zur Deutschen Bank, zur Credit Suisse, zur Finanzkrise und zu Angela Merkel befragt wurde. Der Schweizer, der zunächst drei Jahre die Credit Suisse führte und dann bis Mai 2012 zehn Jahre lang als erster ausländischer Vorstandschef die Deutsche Bank, nannte auf der Bankenkonferenz Euro Finance Summit den Wechsel der Zuständigkeit von der nationalen Bankenaufsicht zur Europäischen Bankenaufsicht der EZB im Jahr 2014 einen Weckruf für europäische Großbanken. Wie ein Elder Statesman gab sich der inzwischen 75 alte Ackermann beim Rückblick auf seine Karriere nur ein bisschen selbstkritisch und hielt mit seiner Meinung zu aktuellen Themen nicht hinter dem Berg.

Der Ton für Bankvorstände und Aufsichtsräte in der EU sei schärfer, die Fragen penetranter geworden, berichtete Ackermann von den Gesprächen mit Bankaufsehern der EZB, die er während seiner viereinhalb Jahre als Aufsichtsratsvorsitzender der Bank of Cyprus bis Mai 2019 noch kennengelernt hat. Statt bis 2014 als Deutsche-Bank-Chef mit nationalen Aufsehern zu diskutieren, habe er sich von den EU-Aufsehern gegrillt gefühlt und sich dann besser auf die Gespräche vorbereitet. Bei der Credit Suisse indes hätten gerade erst wieder die nationale Schweizer Aufseher versagt, sagte Ackermann.

Der Fall Credit Suisse

Ein Jahr lang habe die Schweizer Aufsicht nicht gehandelt, trotz schlechter Zahlen, Unfällen und Liquiditätsabflüssen der Credit Suisse. Am Ende sei die zweitgrößte Schweizer Bank nicht mehr in der Lage gewesen, sich zu refinanzieren, stellte Ackermann mit Blick auf die Notübernahme durch die noch größere Schweizer Bank UBS im Frühjahr dieses Jahres fest.

Bei der Deutschen Bank dagegen sei die Refinanzierung nie ein kritisches Thema gewesen. Selbst 2007 bei Ausbruch der Finanzkrise habe die Deutsche Bank zusätzlich zu dem weitgehend unverzinsten Geld in der Kasse ein Refinanzierungspotential durch Verbriefungen von 300 Milliarden Euro gehabt. Mit Amtsantritt allerdings habe er Risiken im Private Equity und im Versicherungsportfolio vorgefunden, sagte Ackermann. Er regte an, statt aufwendiger mehrmonatiger aufsichtsrechtlicher Stresstests für die Bankstäbe sollten besser die Bankvorstände für drei Tage in „Executive Board Trainings“ ihr „Ex-ante-Denken“ testen und schulen – „wie man das in der Armee macht“. Wenig hält Ackermann dagegen davon, sich ex post nach einer Bankenschieflage damit zu beschäftigen, wie man das Too-big-to-fail-Problem löst – etwa nun im Fall der UBS.

Der Blick auf die Deutsche Bank

Die Deutsche Bank müsse sich ambitionierte Ziele setzen, meint Ackermann. Seine in Deutschland viel kritisierte, da oft als gierig angesehene 25-Prozent-Eigenkapitalrendite vor Steuern sei eigentlich schon von seinem Vorgänger Rolf E. Breuer als Ziel ausgegeben worden. „Aber wenn ein Schweizer kommt . . .“, begann Ackermann und ließ den Satz unvollendet. Wettbewerber wie die US-Bank Goldman Sachs hätten 60 Prozent Eigenkapitalrendite geschafft, die Schweizer Banken 30 Prozent. Es sei eben eine andere Zeit gewesen, mit weniger Eigenkapital in den Banken. Heute hätten alle Banken mehr Kapital und Liquidität. Aber man sollte - wenn auch schrittweise - das Kapital im System weiter erhöhen, sagte Ackermann mit Blick auf künftige Bankenkrisen.