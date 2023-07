Der ehemalige Deutsche-Bank-Chef aus der Schweiz auf Deutschland-Besuch, die Aareal Bank schließt in Madrid, ein Wechsel vom „Ländle“ zum Staatsfonds und ein Sonntag macht in einer Kirchenbank Karriere. Schon gehört, dass?

Josef Ackermann auf Deutschland-Tournee geht? Am Montag diskutiert der frühere Deutsche-Bank-Chef, der einst das Renditeziel von 25 Prozent ausgab, ganz klassisch in Frankfurt über „Finanzkrise gestern und heute – eine kritische Reflexion“. Am Mittwoch dann im hippen Berlin äußert sich der 75 Jahre alte Schweizer im Gespräch mit dem Frankfurter Videospiel-Veteranen Cevat Yerli, wie in einem im Vergleich zu Facebook angeblich besseren Metaverse das Arbeitsumfeld mit digitalen Avataren interaktiver und animierender gestaltet wird. Ob Ackermann die Lebensrealität im Internet auch schon als Beirat der von Yerli gegründeten Stiftung TMRW ausgeweitet hat?

die Aareal Bank zum 31. Juli ihr Büro in Madrid schließt und das immer mehr an Bedeutung verlorene Spanien-Immobiliengeschäft künftig von der französischen Hauptstadt Paris aus betreut?

Bernd Scherer, lange für das Bankhaus Lampe tätig und seit Herbst 2021 Geschäftsführer der LBBW Asset Management, die Fondsgesellschaft der Landesbank in Stuttgart verlässt, um zu einem Staatsfonds vermutlich im Mittleren Osten zu wechseln?

Ulrich Theileis, früherer Vize-Chef der L-Bank, Roman Glaser als Präsident des Genossenschaftsverbands Baden-Württemberg nachfolgt?

Manuel Sonntag in der Bank für Kirche und Caritas ab 1. Juli zum Generalbevollmächtigten befördert ist?