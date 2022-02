Vogel über Altersvorsorge : „Eine Aktienrente ist keine Zockerrente“

Aktualisiert am

Johannes Vogel hat für die FDP im Koalitionsvertrag zur Altersvorsorge verhandelt. Es sei Zeit für etwas mehr Mut in der Anlage. Das werde das Rentensystem stabilisieren und zu mehr Wohlstand führen.

Johannes Vogel sprach mit der F.A.Z. am 4. Februar in einem Video-Interview. Bild: Andreas Pein

Was kann eine Aktienrente gegen die Krise der Sozialversicherung leisten?

Philipp Krohn Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Menschen und Wirtschaft".



Wir stehen vor der Herausforderung des demografischen Wandels. Wir erleben die letzte Legislaturperiode, bevor die Baby Boomer wirklich anfangen, in Rente zu gehen. Über die kommenden Jahre und Jahrzehnte wächst die Herausforderung des Umlagesystems bedrohlich an, weil immer weniger Einzahler und immer mehr Empfänger da sind. Und das Problem geht nicht weg. Der Altenquotient wird schwierig für die Umlage bleiben. Kurz nach dem 125. Geburtstag von Ludwig Erhard darf man daran erinnern, dass schon er mit Blick auf die künftige Geburtenrate sagte, das System werde voraussichtlich nicht dauerhaft stabil sein. Er hat Recht behalten. Wir müssen die Gesetzliche Rente auf zwei Standbeine stellen und wollen den Einstieg in einen besseren Mix aus Umlage und Kapitaldeckung mit einer Aktienrente.