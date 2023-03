Interventionen von Großbanken und Beschwichtigungen durch die amerikanische Regierung ha­ben das Misstrauen von Anlegern und Bankkunden in Amerikas kleinere Fi­nanzinstitute bisher nicht überwinden können. Das nach dem Zusammenbruch der Silicon-Valley-Bank ins Visier gera­tene Finanzinstitut First Republic hatte am Freitag noch einmal rund einen Drittel seines Börsenwertes eingebüßt – trotz einer konzertierten Aktion von 11 Großbanken: Sie hatten am Donnerstag 30 Milliarden Dollar bei der Bank angelegt. First Republic sollte damit für einen Ansturm von Kunden zu gewappnet werden, die ihr Geld abziehen.

Eine Koalition mittelgroßer Banken forderte unterdessen die amerikanische Regierung auf, die Kundenguthaben der kleineren Institute für die nächsten zwei Jahre komplett zu garantieren. Über ei­nen entsprechenden Brief berichtet Bloomberg.

Die staatliche Einlagenver­sicherung FDIC garantiert bisher nur Guthaben bis zu 250.000 Dollar, hatte aber vergangenes Wochenende die Ga­rantie über sämtliche Guthaben der kollabierten Institute Silicon Valley Bank und Signature Bank zugesichert. Die Ban­kenkoalition mit mehr als 100 Mitgliedern mit einer Mindestgröße von 20 Milliarden Dollar Bilanzsumme sieht sich mit einer Kundenflucht konfrontiert.

Viele Kunden transferieren ihre Konten offenbar zu Großbanken wie JP Morgan, Wells Fargo oder Citibank. Die staatliche Intervention sei nötig, um das Vertrauen zurückzugewinnen. Sie nimmt im Schreiben Bezug auf die Aussage der Finanzministerin Janet Yellen, dass nur Institute auf eine Komplettgarantie der Guthaben zählen könnten, die als systemrelevant eingestuft würden.

Yellen hatte in der vergangenen Woche in einer Anhörung im Finanzausschuss des amerikanischen Senats versucht, Vertrauen in den Finanzsektor zu stärken: „Ich kann den Mitgliedern des Ausschusses zusichern, dass unser Bankensystem gesund ist und dass Amerikaner darauf vertrauen können, dass ihre Guthaben zur Ver­fügung stehen, wenn sie gebraucht werden.“ Sie verwies darauf, dass Banken kurzfristige Kredite von einem nach dem Zusammenbruch der Silicon-Valley-Bank aufgestellten Fonds der Federal Reserve bekommen können.

Nach übereinstimmenden Medienberichten ist das Weiße Haus in Gesprächen mit dem Investor Warren Buffett über eine Finanzspritze für mittelgroße Bankins­ti­tute. Buffett hatte 2008 Goldman Sachs auf dem Höhepunkt der damaligen Finanz­krise eine Kapitalinjektion im Umfang von 5 Milliarden Dollar gewährt, 2011 stütze er die wackelnde Bank of America mit Ka­pital. Beide Investitionen waren außergewöhnlich lukrativ für Buffett.

Unterdessen nehmen demokratische Po­litiker aus Kalifornien die Investmentbank Goldman Sachs ins Visier. Das Ma­nagement der Silicon-Valley-Bank hatte sich Ende Februar an die Investmentbank gewendet mit dem Anliegen, die Finanzlage zu stärken angesichts einer drohenden Herunterstufung durch die Ratingagentur Moody’s. Goldman arbeite einen Plan aus, Liquidität zu generieren, und erwarb einen Teil des Anleiheportfolios im Buchwert von 21 Milliarden Dollar zu einem ausgehandelten Abschlag. Der Verkauf führte bei der Silicon-Valley-Bank mit einem Verlust von 1,8 Milliarden Dollar. Als das bekannt wurde, be­gann der Kundenansturm.

Die Politiker fordern Aufsichtsbehörden nun auf, die Doppelrolle der Investmentbank als Berater und Käufer zu durchleuchten. Eine Stoßrichtung der öffentlichen Kritik richtet sich auf die Federal Reserve in ihrer Rolle als Bankenaufsicht und die Frage, wa­rum sie offenkundigen Zinsrisiken in den Bankbilanzen nicht mehr Aufmerksamkeit gewidmet hatte. Nach der Zinswende verloren vermeintlich sichere An­leihen im Portfolio der Banken dramatisch an Wert.

Laut der staatlichen Ein­lagenversicherung FDIC hatten die meisten Banken sogenannte unrealisierte Verluste auf ihren Bilanzen, die sich 2022 auf 620 Milliarden Dollar summierten. Dabei handelt es sich um die Differenz des ku­mulierten Buchwerts der Anleihen und ih­res Marktwertes.

Ökonomen der Federal Reserve von Kansas City hatten im vergangenen Herbst davor gewarnt, dass wichtige Kapitalkennziffern sogenannter Community-Banken stark eingebrochen seien. Der für Finanzaufsicht zuständige Zentralbanker Michael Barr hatte in der vergangenen Woche eine kritische Bestandsaufnahme der Rolle der Federal Reserve ange­kündigt.

Die Fed kommt in die Woche zur turnusgemäßen Sitzung zusammen. Die Finanzmärkte spekulieren nun darauf, ob auf eine weitere Zinserhöhung ganz verzichtet oder aber der Zinsschritt auf 0,25 Prozentpunkte beschränkt wird.