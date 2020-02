Neue Wirtschaftswelt : Jenseits des Virus

Die Menschen müssen lernen, sich in einer Welt mit niedrigem Wachstum, niedriger Inflation und niedrigen Zinsen zurecht zu finden – ganz unabhängig vom Coronavirus.

An der Börse fallen die Kurse auf breiter Front. Bild: dpa

Viele Anleger erfahren erstmals seit Jahren wieder, wie sich herbe Verluste am Aktienmarkt anfühlen. Skeptiker werden sagen, da könne man wieder einmal sehen, dass Aktien allenfalls als Spekulationsvehikel für Reiche taugten. Und prompt melden sich auch Katastrophenökonomen lautstark zu Wort, die in mindestens neun von zehn Fällen mit ihren Prognosen eines verheerenden Börsenkrachs daneben liegen.

Kaum etwas ist für die Wirtschaft und gut funktionierende Kapitalmärkte schädlicher als lähmende Unsicherheit. Das Coronavirus ist eine solche Quelle der Unsicherheit: Weder ist heute auch nur vage absehbar, wie lange und wie schwer er noch wüten wird; noch sind die wirtschaftlichen Schäden einigermaßen präzise absehbar.

Als Folge von Unsicherheit und Ungewissheit legen viele Menschen ihr Geld da an, wo sie noch am ehesten Sicherheit erwarten: in Anleihen von Staaten mit guter Bonität, deren Kurse steigen und deren Renditen damit spiegelbildlich sinken. Besonders stark gefragt sind zehnjährige amerikanische Staatsanleihen, deren Rendite mit 1,21 Prozent auf einen historischen Tiefstand gefallen ist.

Die niedrigen Sparzinsen und Anleiherenditen bleiben ein starkes Argument für eine Anlage auch in Aktien. Deren langfristiges Kurspotential sollte aber auch dann nicht überschätzt werden, wenn später einmal Klarheit über die wirtschaftlichen Folgen des Virus für eine Beruhigung an der Börse sorgen wird.

Denn die Aussichten für das Wirtschaftswachstum in der Welt werden noch viele Jahre von einer ungünstigen Demographie in reichen Ländern sowie vom Übergang zu einer stärker auf Dienstleistungen und weniger auf kapitalintensiven Investitionen ausgerichteten Wirtschaftsweise reduziert bleiben. Hinzu treten Risiken für die wirtschaftliche Dynamik durch die allmähliche Auflösung der dem Multilateralismus verpflichteten Ordnung der Globalisierung. Jenseits des Coronavirus wartet eine durch niedriges Wachstum, niedrige Inflation und niedrige Zinsen gekennzeichnete Welt, in der die Menschen lernen müssen, sich zurecht zu finden.

