Neuer Bundesbankchef Nagel : Weidmanns kompliziertes Erbe

Joachim Nagel tritt in einer schwierigen Phase an die Spitze der Deutschen Bundesbank. Dennoch ist er nicht chancenlos.

Als sich der Zentralbankrat der Europäischen Zentralbank im Jahre 1998 zu seiner ersten Sitzung traf, protestierte Hans Tietmeyer, seinerzeit Präsident der Deutschen Bundesbank, gegen die Herkunftsbezeichnung auf seinem Namensschild. „Ich sitze hier nicht für Deutschland, sondern als Fachmann für Geldpolitik“, sagte Tietmeyer. Seitdem stehen nur die Namen auf den Schildern der Mitglieder des Zentralbankrats. Der erste Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Wim Duisenberg, spendete dem Vorgehen seines Kollegen Beifall. „Unverzichtbare Kernelemente einer auf den Euroraum als ganzen ausgerichteten Entscheidungsfindung sind Prinzipien wie ‚one member, one vote‘ oder die Teilnahme der nationalen Zentralbankpräsidenten an den Beratungen des EZB-Rats ad personam und in voller Unabhängigkeit“, sagte Duisenberg. Tietmeyer habe „in ihrer Vorausschau und europäischen Grundüberzeugung beispielhafte Prinzipien“ vertreten.

Lang ist’s her. Auch heute noch respektiert zwar der Präsident der Bundesbank sein persönliches Mandat in der EZB, indem er seine geldpolitischen Entscheidungen nicht mit den anderen Mitgliedern des Bundesbankvorstands abstimmt. Aber das Verständnis für den ursprünglichen Geist der Europäischen Währungsunion ist ansonsten weitgehend perdu. Denn nicht nur Laien, sondern auch manche Ökonomen beurteilen Mitglieder des Zentralbankrats gerne nach ihrer Nationalität und zeigen sich darüber empört (obgleich sie es besser wissen müssten), dass der Präsident der Deutschen Bundesbank kein sehr viel mächtigeres Stimmrecht in der EZB genießt als etwa der Präsident der Central Bank of Malta.