Jens Weidmann will das Klima nicht mit Geldpolitik schützen

Keine Klimafeuerwehr : Jens Weidmann will das Klima nicht mit Geldpolitik schützen

Jens Weidmann will Klimaschutz und Geldpolitik trennen. Bild: Frank Röth

Gleich zu Beginn der Finanzmarktkonferenz der Deutschen Bundesbank zum Thema Nachhaltigkeit gab Bundesbankpräsident Jens Weidmann eine CO2-Einsparung bekannt: Der Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), der am Dienstag im Frankfurter Palmengarten erwartet wurde, konnte nicht teilnehmen, da sein Flieger, mit dem er nach Frankfurt kommen sollte, nicht abhob.

Antonia Mannweiler Redakteurin in der Wirtschaft. F.A.Z.

Als Weidmann fragte, wie sehr sich Staat, Wirtschaft und Gesellschaft gegen den Klimawandel stemmen sollten und welche Maßnahmen ergriffen werden sollten, bezog er sich jedoch nicht auf die am Boden gebliebene Maschine der Finanzministers. Es ging ihm um die klare Rollenverteilung der verschiedenen Akteure zur Bekämpfung des Klimawandels. Er beantwortete denn auch die Frage klar, dass dies politische Fragen seien, die nicht von Notenbänkern beantwortet werden sollten – die dazu keine demokratische Legitimation besäßen.

Der Chef der deutschen Notenbank erinnerte an das Mandat der Bundesbank, und das heiße Preisstabilität. Forderungen nach einer grünen Geldpolitik, etwa eines „Green QE“ – also einem Anleihekauf von bevorzugt grünen Anleihen – würde dem Grundsatz der Marktneutralität widersprechen, betonte Weidmann und fügte hinzu, dass er dies „sehr kritisch“ sehe.

Keine „Klimafeuerwehr“

Ob die Anleihekäufe nun grün seien oder nicht: Sie sollten sich auf Ausnahmesituationen beschränken und nicht zu einem Dauerinstrument werden. Eine Geldpolitik, die explizit umweltpolitische Ziele verfolge, drohe überfrachtet zu werden, konstatierte Weidmann. Nachhaltigkeit solle nicht über Instrumente gefördert werden, die anderen Zielen dienen. Zudem solle dies durch die demokratisch legitimierten Akteure geschehen.

Als „Klimafeuerwehr“ taugen Zentralbanken nicht, sagte auch Sabine Mauderer, Vorstandsmitglied der Bundesbank. Die Notenbanken würden alles tun, was sie im Rahmen ihres Mandats für den Klimaschutz tun könnten. Das beschränke sich vor allem auf die Überwachung der Finanzstabilität und der Bankenaufsicht. In der Finanzaufsicht gehe es um bessere Risikomodelle. Auch ein „Klimastresstest“ gehöre in den Werkzeugkasten. Doch fehlten dazu noch die erforderlichen Daten und ein wachsendes Grundverständnis.

Aus Mauderers Sicht muss der Betrachtungshorizont verlängert werden. Das Renditestreben sei kurzfristig ausgerichtet, Klimarisiken seien aber mittel- bis langfristiger Natur.