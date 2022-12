Höhere Zinsen : Bank von Japan schockt die Finanzmärkte

Wenige Monate bevor der Gouverneur der Bank von Japan nach zehn Jahren abtreten wird, hat Haruhiko Kuroda die Finanzmärkte mit einer überraschenden Änderung der Geldpolitik auf dem falschen Fuß erwischt. Die japanische Zentralbank erlaubt seit Dienstag einen stärkeren Anstieg der langfristigen Zinssätze, ohne an ihrer expansiven Geldpolitik zu rütteln. Beobachter am Finanzmarkt in Tokio hatten in Umfragen durchwegs keine Änderung der Geldpolitik erwartet.

Patrick Welter Korrespondent für Wirtschaft und Politik in Japan mit Sitz in Tokio.





Sie hatten mit einer Korrektur der seit zehn Jahren sehr expansiven Geldpolitik erst für das Frühjahr gerechnet, wenn der noch nicht bestimmte Nachfolger von Kuroda die Führung übernimmt. Der japanische Yen gewann am Dienstag nach der geldpolitischen Korrektur deutlich an Wert gegenüber Dollar und Euro. Die Anleihezinsen stiegen und die Aktienkurse in Tokio verloren deutlich. Auch der Dax gab im frühen Geschäft um 0,8 Prozent auf 13.831 Punkte nach.