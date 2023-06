Aktualisiert am

Fußgängerin vor einer Anzeigetafel der Börse in Tokio: Die Technische Chartanalyse sind Japans Aktienindex Nikkei 225 im Aufwind. Bild: EPA

Mit schöner Regelmäßigkeit erscheinen in manchen Gazetten Beiträge, die sich mit der Daseinsberechtigung der technischen Analyse an sich befassen. Wie kaum anders zu erwarten, kommen viele zu dem Ergebnis, dass technische Analyse nicht funktioniert oder nicht funktionieren kann. Deren Motto aus meiner Warte: Was nicht sein kann, darf auch nicht sein.

Früher erwachte beim Lesen solcher Werke stets der Missionar in mir. Ich wollte die Welt unbedingt mit Hingabe und großem Eifer von der Vorteilhaftigkeit der technischen Analyse und von der Nichtigkeit der Argumente ihrer Gegner überzeugen. Ob ich dabei immer der ideale Gesprächspartner war, sei mal dahingestellt. Heute sehe ich die Dinge mit mehr Gelassenheit. Ein Grund dafür ist, dass ich mir nicht sicher bin, ob technische Analyse noch funktionieren würde, wenn es gar zu viele mit ihr halten. Ein anderer ist, dass ich mich nicht mehr mit den Informationseffizienzhypothesen der Neoklassik, dem Standardwelterklärungsmodell der BWL zu meinen Unizeiten, herumschlagen muss. Mit deren Hilfe hatte man mir einst lang und breit erklärt, dass das, was ich nun seit mehr als 30 Jahren, wie ich denke, zumindest mit einem gewissen Erfolg tue, gar nicht funktionieren kann.