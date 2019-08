Japaner sammeln für Medaillen : Elektroschrott wird olympisch

Große Ereignisse werfen zuweilen lange Schatten voraus. Und so hat Japan vor wenigen Tagen die Medaillen für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio vorgestellt. Das an sich ist nichts Ungewöhnliches, wählt doch jedes Gastgeberland das Design seiner Medaillen mit großer Sorgfalt aus. Dieses Mal haben der japanische Künstler Junichi Kawanishi und sein Entwurf einen Wettbewerb von gut 400 Vorschlägen für sich entschieden.

Das Außergewöhnliche: Die Sieger von Tokio werden Elektroschrott bekommen. Erstmals in der olympischen Geschichte werden die Medaillen wohl vollständig aus recyceltem Material hergestellt. Im Jahr 2016 war das im brasilianischen Rio de Janeiro nur zum Teil der Fall.

Japan wollte die Olympischen und Paralympischen Spiele so grün wie möglich gestalten und rief dazu unter anderem das „Tokio 2020 Medal“-Projekt ins Leben. Die Einwohner des gesamten Landes sollten alte, gebrauchte, kleine Elektrogeräte wie Handys oder Kameras für die Spiele spenden. Denn für deren Herstellung werden zahlreiche wertvolle Rohstoffe verwendet – darunter auch Gold. Man wollte die Nachhaltigkeit fördern und das Gefühl der direkten Verbundenheit mit den Spielen, hieß es dazu von offizieller Seite. Rund 18.000 Sammelboxen wurden für dieses olympische Recycling aufgestellt.

80.000 Tonnen Elektroschrott

Anfangs hielten sich die Japaner mit ihrer Spendierfreudigkeit zurück. Dann nahm das Projekt doch noch an Fahrt auf. Allein durch die Gemeinden, von denen sich gut 90 Prozent beteiligten, wurden (von April 2017 bis März 2019) rund 80.000 Tonnen Elektroschrott gesammelt, mobile Telefone eingeschlossen. In den Geschäften des japanischen Telefonunternehmens NTT Docomo wurden zudem 6,21 Millionen alte Handys abgegeben.

Das Ergebnis: Insgesamt kamen 32 Kilogramm Gold, 3500 Kilogramm Silber und 2200 Kilogramm Bronze zusammen. Mitte Juli war klar, dass das gesammelte Material für die insgesamt 5000 olympischen und paralympischen Medaillen ausreichen wird und Gold, Silber sowie Bronze komplett aus Elektroschrott stammen werden.

Und was macht ein Mobiltelefon so wertvoll? Ein Handy enthalte durchschnittlich 60 Rohstoffe, heißt es von Swiss Resource Capital. Darunter befänden sich meist etwa 6 Gramm Kupfer, 0,7 Gramm Zinn sowie 90 Milligramm Silber und 36 Milligramm Gold. Daneben seien auch die Elemente Kobalt, Aluminium, Palladium, Tantal, Gallium und Indium in einem Smartphone zu finden. Insgesamt seien in Japan nun rund 3 Millionen Dollar in Form von Rohstoffen eingesammelt worden, schätzen die Experten von Swiss Resource Capital.

Gold besteht aus Silber

Olympische Goldmedaillen aus reinem Gold gab es zuletzt im Jahr 1912 mit einem Gewicht von 23 Gramm. Die Gold- und Silbermedaillen für Tokio verfügen über einen Silberanteil von gut 92 Prozent. Der Überzug für die Goldmedaillen muss aus mindestens 6 Gramm des gelben Edelmetalls bestehen. Das sind Vorgaben des Internationalen Olympischen Komitees. Die Bronzemedaillen wiederum werden aus Kupfer und Zinn hergestellt.

Die meisten olympischen Sieger werden ihre harterkämpften und heißersehnten Medaillen vermutlich für nichts und niemanden auf der ganzen Welt wieder hergeben.

Doch bisweilen landen solcherlei Auszeichnungen dennoch in den Händen Dritter wie bei Edelmetallhändlern oder direkt bei Sammlern. Denn manchmal ist die Geldnot einfach so groß, dass Menschen selbst so persönlich wertvolle Gegenstände verkaufen müssen, wie es Medaillen für einen Sportler sind. Der für olympische und andere Medaillen zu erzielende Preis habe wenig mit dem Materialwert an sich zu tun, der vielleicht nur mehrere hundert Euro betrage, sagt ein Edelmetallhändler. Es gehe vielmehr um den ideellen Wert, den Sammler bereit wären zu bezahlen. Je höher die Auszeichnung oder je weniger Medaillen es gebe, desto mehr kosteten sie grundsätzlich.

Die am vergangenen Mittwoch vorgestellten Medaillen nach dem Entwurf Kawanishis werden nun produziert. Sie ähneln rauhen, unebenen Steinen, die poliert wurden, und sollen eine Hommage an den Einsatz der Sportler sein. Individuell vom Gastgeberland gestaltet werden darf nur die Rückseite der olympischen Medaillen. Auf der Vorderseite ist traditionell die Siegesgöttin zu sehen. Das Aussehen der paralympischen Medaillen soll im August bekanntwerden.

Eines scheint aber schon jetzt sicher: Wohl kaum ein Sportler wird im Sommer 2020 während der Verleihung seiner Medaille daran denken, dass gerade alter Elektroschrott an seinem Hals baumelt, wenn seine Nationalhymne für ihn als Sieger eines Wettbewerbs erklingt.