Dax im Rückwärtsgang : Jahresend-Rally gerät ins Stocken

Na, wo ist sie denn, die Jahresendrally? „Fest steht, dass wir den ersten Teil davon im November bereits gesehen haben“, schrieb Ende der Vorwoche Merck-Finck-Chefstratege Robert Greil. Und die nächste Woche werde wohl zeigen, ob es einen Teil zwei geben werde. Das war nun diese Woche und nimmt man Greil beim Wort, so scheint eher: Das wird wohl nix.

Dabei konnte man bis zum Donnerstag noch argumentieren, es sei bloß eine Definitionsfrage. Auch wenn die Kursgewinne gegenüber den 10 und knapp 15 Prozent, die der amerikanische S&P-500 und der F.A.Z.-Index des deutschen Aktienmarkts im November zulegten – wobei das im Wesentlichen am Monatsanfang stattfand – weniger dynamisch waren, so gab es sie doch.

Der S&P, aber auch etwa der M-Dax als Index der mittelgroßen deutschen Werte scharwenzelten sogar im Bereich neuer Höchststände herum. Die Entwicklung spiegelte – was auch sonst – das Thema des Jahres wider: die Entwicklung der Corona-Pandemie. Diese hat dieses Jahr auch zu einem sehr ungewöhnlichen Börsenjahr gemacht hat. Wären die Schrumpfungsraten der Weltwirtschaft die Folgen einer normalen Rezession oder gar einer Finanzkrise, befände sich die Börse womöglich noch tief im Jammertal. Doch in dieser Krise stand eigentlich von Tag eins die rasche Erholung fest – zumindest für die Aktienanleger.

Mit den Impfstoffen scheint sich dies bestätigt zu haben. Bloß wurde die Hoffnung eben schon Anfang November in Kursanstiegen aufgebraucht. Glaubt man den Auguren in ihren Jahresausblicken, werden die Fakten dagegen noch auf sich warten lassen.

Gleichzeitig sind Aktien enorm hoch bewertet, weil eben eine Entwicklung eingepreist ist, die noch nicht da ist. Die Märkte stützte zunächst die Rotation zu Substanzaktien und zyklischen Werten, von denen Europa mehr profitiert als Amerika. Doch fehlte es eben an überzeugenden Impulsen für eine Rally, die den Namen verdiente. Und so setzte sich an der Börse doch zusehends die eher triste Gegenwart mit bevorstehender härteren Lockdown-Maßnahmen in Europa und galoppierenden Infektionswerten in den Vereinigten Staaten durch: Ein schwacher Start ins Jahr 2021 ist nicht mehr zu bestreiten. Das heißt auch, dass die europäischen Substanzwerte und Zykliker noch länger leiden müssen und so litten zum Wochenende erst einmal deren Kurse. Der Brexit macht es nicht besser. Die Amerikaner ließen sich wie so oft weniger ins Bockshorn jagen und kauften vor allem Energiewerte.

Aber es gibt sie doch: die feste Erwartung einer starken Erholung, selbst wenn Europa derzeit bange ist. Es passt irgendwie zur Adventszeit, auch wenn man Weihnachten sicher schon mit mehr Vorfreude entgegenblicken konnte als 2020.