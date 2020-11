Mini-Anleihen : J.F. Behrens beantragt Insolvenz

Lange gekämpft, aber verloren: Die J.F. Behrens AG muss in die Insolvenz. Anleihe- und Aktienkurs sind in die Tiefe gerauscht.

Monatelang hatte die Joh. Friedrich Behrens AG um ihre Zukunft gerungen. Frühzeitig hatte man Hilfen des Wirtschaftsstrukturfonds beantragt, diese sogar zugesagt bekommen. Auch das Land Schleswig-Holstein stand bereit, um dem Hersteller von Holz-Befestigungstechnik unter die Arme zu greifen.

Genutzt hat es am Ende nichts. Am Mittwoch hat J.F. Behrens die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung beantragt. Vorstand Tobias Fischer-Zernin habe sich laut Mitteilung zu diesem Schritt entschlossen, weil in den fortgeschrittenen Verhandlungen mit einem Debt Fonds über eine Finanzierung keine Einigung über wesentliche Vertragsinhalte erzielt werden konnte.

Am Montagabend hatte Behrens überraschend das Scheitern der Verhandlungen vermeldet. Das hatte in den Vorwochen anders geklungen: Noch vor zwei Wochen hatte es geheißen, „die internen Gremien“ des Patrimonium Middle Market Debt Funds hätten einem Kredit von acht Millionen Euro zugestimmt.

Der plötzliche Absprung des Fonds ist wohl auf ein Fehlschlagen der Anleiheplazierung in der ersten Novemberwoche zurückzuführen. Da aufgrund der Fälligkeit einer Alt-Anleihe am Mittwoch in der Kürze der Zeit keine Alternative gefunden werden konnte, war die Zahlungsunfähigkeit die Folge.

Für die Tochtergesellschaften wurde kein Insolvenzverfahren beantragt, sie hielten ihren operativen Geschäftsbetrieb uneingeschränkt aufrecht. Die Mitarbeiter seien über das Insolvenzgeld der Bundesagentur für Arbeit für die kommenden drei Monate abgesichert.

Im Rahmen der Eigenverwaltung solle die Gruppe saniert werden, sagte Fischer-Zernin. „Wir haben bis zuletzt für die geplante neue Gesamtfinanzierung zur Rückführung der Anleihe 2015/2020 gekämpft, vor dem Hintergrund eines aktuell gut laufenden Geschäftes. Wir sind jetzt jedoch zuversichtlich, dass wir auf diesem Weg die Unternehmensgruppe als Ganzes finanziell sanieren können."

Zum vorläufigen Sachwalter hat das Gericht Rechtsanwalt Christoph Morgen von der Kanzlei Brinkmann & Partner bestellt. Behrens wird zudem vom Restrukturierungs- und Sanierungsexperten Tjark Thies von der Kanzlei Reimer Rechtsanwälte beraten und unterstützt.

Die Rendite der 2024 fälligen und mit 6,25 Prozent verzinsten Behrens-Anleihe war schon am Montag von knapp 14 auf mehr als 100 Prozent gestiegen. Aktuell liegt sie bei 155 Prozent. Der Kurs der nicht sehr liquiden Aktie, der 2017 noch ein Allzeithoch von 7,209 Euro erreicht hatte, war seitdem beständig gefallen und liegt aktuell mit 17 Cent nahe seinem Allzeittief aus dem März von 10 Cent.

Im ersten Halbjahr war der Umsatz von Behrens gegenüber dem Vorjahreszeitraum um knapp 12 Prozent auf 54 Millionen Euro gesunken, und zwar hauptsächlich im April und vor allem in stark von der Pandemie betroffenen Ländern wie Amerika oder Italien. Auch wenn der Umsatz im Juni wieder gestiegen war, hatte sich der Reinverlust auf 1,2 Millionen Euro verdreifacht. Trotz der Erholung war die ursprüngliche Planung zu erreichen.